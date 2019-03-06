ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко одолела Лапко на турнире в Индиан-Уэллсе и впервые за три года сыграет с Сереной Уильямс

07.03.2019 08:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В матче между третьим и четвертым номерами женской сборной Беларуси по теннису Викторией Азаренко и Верой Лапко победила Вика — 6:2, 6:3. Поединок состоялся в рамках первого круга турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов). За ним с трибун наблюдали другие игроки сборной: первые номера Арина Соболенко и Александра Саснович, а также теннисистка-парница Лидия Морозова.


мФото: Reuters

Это был первый раз, когда Виктория Азаренко (48 WTA) и Вера Лапко (62 WTA) выявляли сильнейшего. Обе теннисистки становились победительницами юнирского открытого чемпионата Австралии с разницей в 11 лет. Вика сделала это в 2005 году, Вере сейчас 20 лет.

Вера быстро захватила лидерство во встрече с Викой, оформив во втором гейме брейк. В каждом из двух сетов она записывала себе в актив победу в гейме на подаче соперницы. Вера значительно лучше подавала, чем Вика. В начале поединка процент попадания в корт первым мячом находился выше 70 процентов, а к концу матча составил 66 пунктов.

Вера старалась играть активно и часто забивала мячи переводами вдоль боковой линии и ударами в угол площадки, но в целом играла неровно. После 0:2 Вика сделала два брейка и взяла очко на своей подаче.

— Не паникуй, не разваливайся, — призывал Веру ее тренер Владимир Крук. — Ты просто где-то по неопытности не доигрываешь.

Но навязать борьбу Азаренко Лапко так и не смогла. Вика выиграла десять геймов подряд, а во второй партии при счете 5:2 в свою пользу имела три матчбола, но не воспользовалась ситуацией. Впрочем, уже в следующем игровом отрезке была поставлена точка в поединке, который длился один час и двадцать три минуты. Итог — 6:2, 6:3 в пользу экс первой ракетки мира.

Статистика матча Азаренко — Лапко

Попадание первой подачи: 56% — 66%
Выигрыш первой подачи: 63% — 48%
Выигрыш второй подачи: 67% — 45%
Эйсы: 2 — 5
Двойные ошибки: 4 — 1
Реализация брейк-пойнтов: 46% (6 из 13) — 33% (2 из 6)
Все выигранные очки: 70 — 53

Интересно, что матч посетили другие игроки женской сборной Беларуси. Так, Арина Соболенко (9 WTA) опубликовала у себя в сториз видео с Александрой Саснович (34 WTA) и Лидией Морозовой, которые находились на противоположной от Арины части стадиона, с подписью: «Саша и Лида, я вас вижу!» Лидия ответила подруге: «Не спрятаться, не скрыться от Арины Сергеевны».

Арина Соболенко и Александра Саснович проведут первые матчи на турнире в Индиан-Уэллсе во втором раунде. Арина сыграет с победительницей поединка Айла Томлянович (Австралия) / Ализе Корне (Франция), а Саша — с украинкой Катериной Козловой. Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аояма начнет турнир с матча против дуэта из Китайского Тайбэя в составе Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань.

Тем временем Вику Азаренко ждет соперничество с американкой Сереной Уильямс. В прошлый раз эти теннисистки встречались друг с другом как раз на турнире в Индиан-Уэллсе, причем на стадии финала — в 2016 году. Тогда выиграла Вика — 6:4, 6:4. Общий счет в противостоянии Вики и Серены — 17:4 в пользу американки.

Раньше теннис Азаренко становился лучше благодаря матчам с Уильямс. На неделе они могут сыграть снова

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За поединком наблюдали другие игроки сборной: первые номера Арина Соболенко и Александра Саснович, а также теннисистка-парница Лидия Морозова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогеры негативно влияют на пищевые пристрастия детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика