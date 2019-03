Как размер груди влияет на тренировки у женщин

Размер груди может влиять на то, как женщины упражняются и решаются ли они на тренировки в принципе. О масштабном исследовании спортивных привычек женщин разных возрастов рассказали в The New York Times . Оно проводилось с целью открыто и честно обсудить нюансы, которые не дают людям быть физически активными.



Всем известно, что упражнения могут улучшить здоровье, самочувствие и продолжительность жизни. Но значительный процент людей все же не соблюдает рекомендованную норму физической активности. Причины, по которым люди не занимаются спортом, очень разные. Одна из них — физический дискомфорт во время упражнений.

У многих женщин неприятные ощущения возникают в области груди. Биомеханическое исследование показало, что, например, если спортсменка бежит без бюстгальтера, ее грудь колеблется вверх и вниз на 17 см или больше, а также качается из стороны в сторону. Спортивные бюстгальтеры смягчают это движение, но редко убирают его, даже если речь идет о женщинах с маленьким размером груди. Как результат, тренировка может сопровождаться болезненными ощущениями. В 2013 году более трети участниц Лондонского марафона указали в опроснике, что испытывают боль в груди во время или после тренировки.

Новое исследование Университета в Вуллонгонге (Австралия) было опубликовано в Journal of Science and Medicine in Sports. Ученые набрали группу добровольцев: 355 женщин от 18 до 75 лет с разным весом — и попросили рассказать, как часто и как именно они тренируются. После женщин разделили на группы по результатам измерения размера груди и сравнили их спортивные привычки.

Оказалось, что женщины с большим размером груди вне зависимости от возраста практически не занимаются спортом. Они почти не увлекаются бегом — но плаванье и прогулки их тоже не интересовали. Результаты не менялись с учетом коррекции по лишнему весу: например, женщины с ожирением и маленькой грудью все же были более физически активны.

Исследователи посоветовали женщинам с большим размером груди достаточно внимания уделять правильному подбору спортивного бюстгальтера и купальника, а также предпочтительно заниматься плаваньем или аквааэробикой: вода смягчит ощущение дискомфорта.

К слову, у мужчин также бывает обусловленный физиологией дискомфорт во время упражнений: длительное катание на велосипеде может приводить к сдавливанию гениталий.