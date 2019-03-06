Потратили почти 10 тысяч рублей. Читатель - о ремонте кухни

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня рассказываем о ремонте за 9,6 тысячи рублей. Эти деньги хозяева потратили на контрастную кухню со светлой отделкой и гарнитуром графитового цвета.

Своей историей поделился гомельчанин Андрей:

— Полтора года назад мы с женой наконец-то купили квартиру в новом микрорайоне «Шведская горка». Ремонт собрались делать сразу, так как хотели побыстрее переехать со съемного жилья.



План квартиры

Переделку начали с кухни и балкона. Пока в квартире делали черновые отделочные работы, мы поехали к дизайнеру для заказа кухонного гарнитура. Особого представления о дизайне будущей кухни у нас не было. Знали только, что хотим классический гарнитур предпочтительно черного цвета.

С такими требованиями мы и пришли к дизайнеру. Показали ему планировку, рассказали, какие хотим шкафы, и упомянули, что холодильник будет стоять не на кухне. За счет этого мы сделаем себе пенал под микроволновую печь и духовой шкаф, сэкономив место. Дизайнер учла все наши пожелания и быстро нарисовала проект.

Чтобы гарнитур не «обрывался» на углу, она предложила немного продлить кухню и сделать гнутые фасады, показав примеры. Это увеличивало конечную стоимость, но вариант нам понравился, и мы тут же согласились. Еще могли сэкономить, отказавшись от верхнего карниза, но он скрывает трубы от вытяжки, так что эту деталь решили оставить. Так как мы заказали полный комплект, в подарок нам сделали подсветку стеклянных шкафов.

Дизайнер отговорила нас от черного цвета фасадов: по ее мнению, он смотрелся бы плохо и на него было бы тяжело договориться с производителем. Мы выбрали графитовый, решив, что в светлом помещении он будет выглядеть хорошо.

В итоге заказали кухню из МДФ. Нас предупредили, что гарнитур будут делать около 2−2,5 месяца.

За это время мы положили на пол плитку белорусского производства, сделали натяжной потолок и поклеили обои светлых тонов на флизелиновой основе. Кстати, по практичности они очень хороши: отлично отмываются влажной тряпкой с использованием небольшого количества моющих средств либо вообще без них.





Кухонные стол и стулья классического стиля купили у белорусского производителя. Выбрали белый цвет, так как он отлично сочетается с графитовым гарнитуром.

Посудомоечную машину, варочную поверхность, духовой шкаф и вытяжку мы покупали, а микроволновую печь нам подарили. Для маленького телевизора, который остался со съемной квартиры, выбрали место, где он, на наш взгляд, не выпадает из общего стиля.

От дверей на кухню мы отказались, потому что вытяжка с запахами справляется. Из доборов и наличников, которые остались от установки дверей в других комнатах, решили сделать портал.





Кухней мы с женой довольны. Хотя позже, возможно, уберем рулонную штору и повесим тюль, который дополнит обычные шторы.





Дизайн всей кухни и элементы декора продумывала жена. Над столом мы разместили мелованную доску. Заказали саму поверхность, купили трафарет и мелки. Затем нарисовали довольно простое изображение, которое в любой момент можно изменить.





Смета:

Кухонный гарнитур (с доставкой и установкой) 5000 рублей Обеденный стол 450 рублей Стулья 400 рублей Варочная поверхность 600 рублей Духовой шкаф 900 рублей Вытяжка 120 рублей Посудомоечная машина 650 рублей Мойка 250 рублей Смеситель 200 рублей Плитка на пол 200 рублей Плитка на «фартук» 100 рублей Обои 100 рублей Рулонная штора 100 рублей Натяжной потолок 220 рублей Четыре точечных светильника 50 рублей Люстра над обеденным столом 120 рублей Декоративные растения 120 рублей Мелованная доска с трафаретом и мелками 60 рублей Итого 9640 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Белой кухней никого не удивить, а вот с темно-серой есть шанс выглядеть элегантно, сдержанно и стильно. И, казалось бы, что тут сложного? Ну что ж, окей: белый заменим на серый, обратимся к дизайнеру, выберем все нужные оттенки, не забудем сэкономить и с нетерпением ждем результата. Кажется, проблем не будет, ведь решение простое и верное.

И вот уже все готово, но вместо сдержанности все невыразительно и скованно, а вместо элегантности — все слишком мрачно и серьезно. И кому нужен был такой результат? И вроде бы все правильно сочетается, подобраны материалы, и рассчитана эргономика — но, к сожалению, не хватает уюта. Еще и телевизор под потолком.

Видимо, стремление быть слишком правильным и экономным не всегда подходит к процессу творчества, когда планируешь будущую кухню.

Остается лишь одно: позволить себе дать совет: взять в руки мелки и нарисовать что-нибудь странное на грифельной доске. И тогда, возможно, появится желание поэкспериментировать с декором. А где творчество, там и настроение, там уют и все такое. А значит, что уже не так и важно, где у вас стоит холодильник, и что такое «рабочий треугольник», и что кто-то там что-то советует. Ведь главное не удивить, главное — чтобы всей семье было комфортно.

Партнер проекта:





Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.