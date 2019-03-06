Как не надо поздравлять с 8 Марта

Краткий гид по распространённым формулировкам, которых лучше избегать в Международный женский день.



Вы — украшение нашего офиса

Вам кажется, что вы ничего плохого не имели в виду, просто называете коллег красивыми. Но украшение — это кольцо на пальце, фикус на подоконнике, золотой зуб во рту у наркобарона, то есть все те милые и бесполезные побрякушки, которые в лучшем случае подчёркивают статус владельца. И на такие поздравления ваши коллеги, измученные авралами, имеют полное право обидеться.

По данным Международной организации труда, женщины в России получают на 30% меньше, чем мужчины, занимающие те же должности.

При этом расчёты, которые учитывали объективные параметры при назначении зарплаты (уровень образования, навыки), показали, что зарплата российской женщины должна быть выше, чем у носителя Y-хромосомы с той же специальностью, на 11,1%. И кто тут, спрашивается, украшение офиса.

Так что коллегам лучше желать вещей, которые пригодятся на работе: интересных проектов, сговорчивых клиентов, толпящихся у порога инвесторов и, конечно, чтобы начальник замечал все достижения и свершения. Последнее особенно важно, если начальник — это вы.

Желаю оставаться/быть нежной, доброй, заботливой

Стоит сразу отметить, что формулировка "оставаться" кажется более безобидной, чем "быть". Вы вроде как отмечаете положительные качества дамы и желаете ей оставаться такой же. Вторая версия просто не выдерживает критики, потому что это отчаянная попытка показать, что с человеком не так и каким ему надо быть.

Теперь переходим ко второй части поздравления. Нежная, добрая, заботливая, ласковая, терпеливая — все эти качества считаются стереотипно женскими и выгодны кому угодно, кроме адресата поздравления. Добрую можно заставить делать то, что вам нужно, на заботливую перевесить львиную долю рутинных хлопот, нежная не будет перечить, когда вам в голову придёт странная идея.

Лучше заменить дежурные слова на индивидуальные пожелания. Если вы мало знакомы с женщиной, желайте, чтобы мечты сбывались, и самореализации — с этим трудно промахнуться.



В этот праздник всех мам…

Если в День защитника Отечества ещё можно спорить, уклонист ты дрожащий или право имеешь праздновать, то 8 Марта — не поле для дискуссий. Это полностью гендерный праздник. Достаточно считать себя женщиной, чтобы его отмечать. А рожать при этом вовсе не обязательно.

И хватит идентифицировать женщину через её взаимодействие с другими людьми и выяснять, чья она мама, бабушка или сестра, чтобы поздравить. Она сама по себе отдельный и ценный человек, и весь Международный женский день именно об этом.

Желаю быть всегда молодой

Можно сколько угодно говорить про юную душу, но молодость привязана к календарю. В России официально ты попадаешь в эту возрастную категорию до 30 лет, в некоторых случаях — до 35. Оставаться навсегда молодым можно только при трагических событиях и с продолжением "в наших сердцах". В остальных случаях это невыполнимое пожелание, которое транслирует, что женщина имеет ценность, пока она молода.



Ты настоящая женщина, поэтому…

Возможно, где-то изобрели измеритель женственности. Но едва ли его встроили в вас, чтобы вы могли делать такие громкие заявления. В 2019 году в целом наивно говорить в публичном пространстве о критериях "настоящей женщины", которые засели у вас в голове. А те, кто им не соответствует, поддельные?

Кроме того, многие из стереотипных критериев действительно могут быть оскорбительными. Не все хотят считаться трепетными и слабыми фиалками, которых постоянно надо спасать и защищать.

Пусть мужчины восхищаются/падают к ногам

Перемещаться в пространстве, когда под ноги постоянно кто-то падает, неудобно и небезопасно. Да и не так много женщин нуждается в массовом поклонении. Мужское восхищение с учётом того, как его многие привыкли выражать, нередко граничит с домогательствами, а свист из машин, многозначительные подмигивания и навязчивые попытки проводить больше пугают, чем радуют.



Мужа тебе хорошего и детишек

Кажется, в приличном обществе уже не надо напоминать, что люди сами в состоянии определить, нужны ли им отношения и дети. Желайте счастья в личной жизни в широком смысле, а там уж дама сама разберётся, кто ей нужен и в каких количествах: мужчина, женщина или 40 кошек.

Сегодня ты наконец-то сможешь отдохнуть, все заботы на муже

Такую ремарку можно пропустить мимо ушей или счесть шуткой, если в семье все обязанности делятся поровну. Для остальных это крайне раздражающее напоминание того, что во все прочие дни ворох неприятных, но необходимых обязанностей несправедливо закреплён за одним человеком. Причём, несмотря на стереотипы, полки частенько вешают тоже женщины.

Желаю мужу большую зарплату

Отличное пожелание для мужа. Обведите в календаре день его рождения и приберегите поздравление. Женщина хочет сама получать достойную зарплату. Хотя бы для ощущения безопасности на случай, если что-то в её личной жизни пойдёт не так. Чтобы потом те, кто желал мужу большую зарплату, не глумились над ней, что она не может уйти от домашнего тирана в одних тапочках.



Желаю, чтобы муж и сын защищали

Едва ли женщина готова рисковать мужем и сыном в действительно критических ситуациях. Тем более что в Международный женский день лучше отойти от благородного мифа о мужчине-защитнике и взглянуть на факты.

По статистике, среди осуждённых за убийство 86,5% — мужчины, за истязание — 94,9%, за изнасилование — 99,6%, за грабёж — 93,3%. Поэтому было бы просто отлично, если бы представители сильного пола перестали нападать.

Желаю быть хорошей хозяйкой

Такое поздравление имеет право на жизнь, если у него есть продолжение. Например, "желаю быть хорошей хозяйкой особняку, который я тебе подарю". В противном случае вы просто желаете женщине ещё немного кухонного рабства.

Словосочетание «хорошая хозяйка» не имеет ничего общего с лубочными картинками Америки 50-х годов и не подразумевает платьев от Dior и беготни по подругам и магазинам до прихода мужа с работы. В мытье унитаза, сортировке чужого грязного белья, отмывании посуды от присохших остатков еды нет ничего гламурного.

Пусть в вашу честь поют ручейки, а мужчины дарят цветы

На случай 8 Марта создано множество готовых поздравлений, самые жуткие из них — в стихах. Роднит их одно: они совсем не учитывают проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Отсутствие цветов пережить гораздо легче, чем стеклянный потолок, неравенство зарплат, нежелание работодателей брать женщин на некоторые должности, домогательства, несправедливое распределение домашних обязанностей, репродуктивное насилие.

Так что пусть ручейки себе поют, а мир движется к равному распределению прав и обязанностей.

Источник: Лайфхакер .