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Блогеры негативно влияют на пищевые пристрастия детей

07.03.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Исследователи из Ливерпульского университета, вдохновившись статистикой, что от 77 до 89% детей, в зависимости от их возраста, смотрят блоги, проверили влияние их авторов на пищевые пристрастия 9-11-летних детей. 

Ученые разделили 176 детей на три группы. И создали несколько "поддельных" блогов в Instagram. Контрольная группа изучала блоги, в которых вообще не шло речи об еде. Вторая - страницы, на которых рассказывалось о здоровой пище. Третьей "псевдо-блогеры" рассказывали о своем увлечении сладостями.

Участники последней группы во время наблюдений потребили в среднем на 26% больше килокалорий, при этом 32% от этого объема - именно от нездоровой пищи, чем участники других двух групп. Любопытно, что разницы между контрольной группой и группой, которой достались "дневники" о ЗОЖ в области питания, исследователи не обнаружили.

Дети доверяют блогерам больше, чем "классическим" знаменитостям, отметили ученые. По их мнению, популярным блогерам стоило бы учитывать результаты исследования, выбирая, какую еду они, осознанно или нет, "продвигают" перед своей аудиторией.

 
 
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Исследователи из Ливерпульского университета, вдохновившись статистикой, что от 77 до 89% детей, в зависимости от их возраста, смотрят блоги, проверили влияние их...
 
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