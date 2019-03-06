Как управлять автомобилем на загородной трассе - советы ГАИ

В Госавтоинспекции Брестской области поделились советами, как ездить по загородным трассам. Такие советы будут полезны не только в переходный период, когда зима только начала "сдавать пост" весне, но и в любую другую пору года.

"Среди автолюбителей бытует мнение, что езда за городом намного проще и безопаснее, чем в плотном городском трафике. По этой причине очень многие будущие обладатели водительских прав впервые садятся за руль именно за городом. Это решение заслуживает права на жизнь, но лишь отчасти, потому что загородная езда тоже таит в себе несколько опасностей, о которых нужно знать и готовиться к ним заранее, - предупреждают в ГАИ.

Монотония как враг водителя

Загородная трасса, как правило, – место не с самыми впечатляющими видами. Скудный пейзаж за окном автомобиля располагает к проявлению такого состояния, как монотония. Ее спутником всегда является значительное снижение внимательности. Мозг обманывает сам себя – привыкнув к однообразным условиям, он вполне может не обратить внимание на признаки опасности. Самое печальное в том, что монотония чревата таким явлением, как сон с открытыми глазами, когда человек практически "отключается" на короткое время, но при этом сохраняет внешние признаки бодрствования.

Если вы чувствуете, что попались в ловушку монотонии и можете "отключиться" или вовсе заснуть за рулем, лучше остановиться и дать себе короткую передышку. Обычно хватает примерно получаса, но в случае сильной усталости можно даже поспать, съехав на обочину.

Обочина как источник опасности

Каждое транспортное средство, припаркованное на обочине, является потенциальным источником опасности. Первая причина – из-за него в любой момент может выйти пешеход. Если вы двигаетесь на высокой скорости и не будете готовы к его выходу, это может повлечь за собой плачевные последствия. Именно поэтому опытные автомобилисты советуют всегда обращать внимание на просвет между днищем кузова стоящего автомобиля и поверхностью земли. Иногда в этом промежутке можно увидеть тень человека или даже его ноги, а это уже сигнал к тому, чтобы сбросить скорость или принять другие меры предосторожности.

Пешеходы, идущие по обочине близко к проезжей части - по бордюру или по краю тротуара, тоже являются источником опасности. Вы никогда не сможете предугадать, что в следующее мгновение человек, например, оступится или споткнется и упадет на проезжую часть. Также он может начать переходить дорогу в любой, самый неожиданный для вас момент. Стоит также помнить, что этот пешеход вполне может оказаться слабовидящим или слабослышащим, и вероятность того, что он заметит вашу машину издалека, стремительно уменьшится.

Следует помнить и о том, что не меньшим источником потенциальной опасности являются велосипедисты.

Несколько важных советов

Если на трассе плохая видимость, а вы оказались в условиях встречного разъезда с другими транспортными средствами, лучше держаться как можно ближе к правому краю проезжей части. Помните о том, что встречный автомобиль всегда может перевозить плохо обозначенный и за счет этого практически незаметный крупногабаритный груз, который вполне может далеко выступать по сторонам от кузова.

Движущееся навстречу транспортное средство с одной горящей фарой далеко не всегда может быть мотоциклом. Есть вероятность, что это обычный автомобиль со сломанной фарой, и об этом лучше помнить, чтобы избежать столкновения.

Монотонная езда в течение долгого времени таит в себе еще одну опасность – человек начинает преуменьшать значение скорости автомобиля. К примеру, ему может казаться, что скорость движения не превышает 100 км/ч, тогда как стрелка спидометра уже давно перевалила за эту отметку. Во избежание трагических случаев регулярно проверяйте значения этого прибора.