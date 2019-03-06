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Ярмарки "Минская Масленица" пройдут в столице 9 марта

07.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Общегородская ярмарка "Минская Масленица" будет проходить 9 марта с 10.00 до 19.00 на площадке в районе Дворца спорта (проспект Победителей, 4), сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В работе ярмарки примут участие более 30 субъектов хозяйствования разных форм собственности. Торговая зона растянется вдоль всей площадки, протяженность торговых рядов составит 280 метров. Посетителей ярмарки ожидает широкий ассортимент вкуснейших блюд белорусской национальной кухни, блины с разнообразными начинками, колбаски, шашлык, и многое другое.

На ярмарке будут организованы культурно-развлекательные мероприятия, конкурсы, дегустации, активации, обучающие мастер-классы, предусмотрена работа тематических фото-зон. 

Праздничные ярмарки пройдут также во всех районах столицы: 

Наименование района Место проведения Время проведения
Заводской Парк 900–летия Минска, ул. Ташкентская 10.00-17.00
Ленинский Кинотеатр "Салют", проспект Рокоссовского, 150а 11.00-16.00
Московский Кинотеатр "Берестье", проспект газеты Правда, 25 10.00-17.00
Октябрьский  Площадка по ул. Чкалова, 1 к 4 11.00-15.00
Партизанский Центральный детский парк имени М. Горького, ул. Фрунзе, 2 11.00-18.00
Первомайский Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев, проспект Независимости, 84/1 12.30-16.00
Советский Площадка Минского Комаровского рынка, ул. В. Хоружей, 8 10.00-16.00
Фрунзенский Площадка ГУ "Ледовый Дворец спорта Минской области", ул. Притыцкого, 27 10.00-16.00
Центральный Площадка у Дворца детей и молодежи, Старовиленский тракт, 41 10.00-16.00
 
 
Теги: Минск
 
 
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Общегородская ярмарка "Минская Масленица" будет проходить 9 марта с 10.00 до 19.00 на площадке в районе Дворца спорта (проспект Победителей, 4), сообщили в Главном...
 
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