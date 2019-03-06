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Ярмарки "Минская Масленица" пройдут в столице 9 марта
Общегородская ярмарка "Минская Масленица" будет проходить 9 марта с 10.00 до 19.00 на площадке в районе Дворца спорта (проспект Победителей, 4), сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
В работе ярмарки примут участие более 30 субъектов хозяйствования разных форм собственности. Торговая зона растянется вдоль всей площадки, протяженность торговых рядов составит 280 метров. Посетителей ярмарки ожидает широкий ассортимент вкуснейших блюд белорусской национальной кухни, блины с разнообразными начинками, колбаски, шашлык, и многое другое.
На ярмарке будут организованы культурно-развлекательные мероприятия, конкурсы, дегустации, активации, обучающие мастер-классы, предусмотрена работа тематических фото-зон.
Праздничные ярмарки пройдут также во всех районах столицы:
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Общегородская ярмарка "Минская Масленица" будет проходить 9 марта с 10.00 до 19.00 на площадке в районе Дворца спорта (проспект Победителей, 4), сообщили в Главном...
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