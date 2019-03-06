Боремся с весенним обострением

Весна – это время пробуждения. Однако вместе с цветами и птицами, увы, напоминают о себе и всевозможные хронические заболевания, а также всплывают психические проблемы. Interfax.by делится рекомендациями, как помочь организму в период смены сезонов.



Психологи отмечают, что чем интенсивнее начинает светить солнце, чем сильнее сказывается воздействие ультрафиолета, тем эмоциональнее становится человек. Именно поэтому возникают так называемые "весенние обострения" у людей с неустойчивой психикой.

А еще именно в этот период наш организм сильно ослаблен. После зимы нам не хватает витаминов и микроэлементов, из-за чего снижается иммунитет. Может появиться гиподинамия. Плюс к этому еще меняется световой день, атмосферное давление начинает часто колебаться. Одним словом – кошмар. И как пережить эту пору года непонятно.

На самом деле, встретить весну "правильно" можно, главное необходимо заранее к ней подготовиться.

В конце зимы начинайте правильно питаться. Праздники позади, искушений особенно нет. Выбирайте продукты с минимальной обработкой. Добавьте в рацион больше овощей, зелени и фруктов.



Побольше гуляйте на свежем воздухе и не забывайте о витаминах. Обычно из-за кислородного голодания и авитаминоза организм начинает протестовать и омрачать вашу жизнь чувством усталости, сонливости, депрессии, обострением хронических болезней.

Вспоминайте о спорте. Он поможет контролировать вес и держать мышцы в тонусе.

Не обманывайтесь первыми солнечными лучами, не раскрывайте настежь окна. Поберегите спину от сквозняков. Промерзание спины, поясницы и шеи приводит к обострению остеохондроза.

Воспринимайте весну как новый старт. Учитесь управлять эмоциями и настроением. Всегда помните, что ваша психика в этот период очень чувствительна, не раздувайте из мухи слона.

При наличии у вас каких бы то ни было хронических заболеваний, перед наступлением весны посетите необходимого специалиста. Он поможет вам выстроить курс профилактики и лечения.



Пусть весна подарит вам отличное настроение и энтузиазм!