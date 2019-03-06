|
Боремся с весенним обострением
Весна – это время пробуждения. Однако вместе с цветами и птицами, увы, напоминают о себе и всевозможные хронические заболевания, а также всплывают психические проблемы.
А еще именно в этот период наш организм сильно ослаблен. После зимы нам не хватает витаминов и микроэлементов, из-за чего снижается иммунитет. Может появиться гиподинамия. Плюс к этому еще меняется световой день, атмосферное давление начинает часто колебаться. Одним словом – кошмар. И как пережить эту пору года непонятно.
На самом деле, встретить весну "правильно" можно, главное необходимо заранее к ней подготовиться.
В конце зимы начинайте правильно питаться. Праздники позади, искушений особенно нет. Выбирайте продукты с минимальной обработкой. Добавьте в рацион больше овощей, зелени и фруктов.
Вспоминайте о спорте. Он поможет контролировать вес и держать мышцы в тонусе.
Не обманывайтесь первыми солнечными лучами, не раскрывайте настежь окна. Поберегите спину от сквозняков. Промерзание спины, поясницы и шеи приводит к обострению остеохондроза.
Воспринимайте весну как новый старт. Учитесь управлять эмоциями и настроением. Всегда помните, что ваша психика в этот период очень чувствительна, не раздувайте из мухи слона.
При наличии у вас каких бы то ни было хронических заболеваний, перед наступлением весны посетите необходимого специалиста. Он поможет вам выстроить курс профилактики и лечения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна – это время пробуждения. Однако вместе с цветами и птицами, увы, напоминают о себе и всевозможные хронические заболевания, а также всплывают психические...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)