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Поможет ли чип-тюнинг ускорить Geely Atlas? Наш эксперимент

07.03.2019 08:52 — Разное | Tut.by  
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Давайте сразу начистоту. Атмосферный Geely Atlas, говоря народным языком, не едет. Об этом говорят многие владельцы, это отметили мы еще во время первого тест-драйва. Geely Atlas с «автоматом» даже при разгоне с педалью газа в полу переключался на следующую передачу уже при 4700 об/мин, что для бензинового двигателя нехарактерно. Уже тогда созрел план «чипануть» мотор — залить в него другую прошивку. Оставалось дождаться самой прошивки и владельца, желающего рискнуть своим авто.


Что не так с оборотами?

Наш участник эксперимента Антон ездит на Atlas 2.4 в комплектации Luxury с полным приводом и «автоматом».

— Эту машину я купил летом, удачно сдав в зачет свою старую «японку». Сначала мне понравилось, что это кроссовер. Потом проехал — тоже понравилось. Потом узнал про кредит — понравилось еще больше. Пока ни с какими проблемами не сталкивался, ездит себе и ездит. А вот динамика стала не самым приятным сюрпризом. Как-то на трассе выходил на обгон грузовика — пока «коробка» перешла на пониженную, пока мотор начал раскручиваться… Все, спасибо, уже не надо, я передумал обгонять, — рассказывает Антон.

И вот мы уже отправляемся на auto-diagnostic.by, где уже появилась прошивка на Atlas с атмосферным двигателем 2,4 литра

Geely Atlas оснащается тремя бензиновыми двигателями — атмосферными 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (149 л. сю), а с недавних пор — 1.8 Turbo мощностью 186 л.с.). Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

Перед тем, как заняться чип-тюнингом, собрали небольшой консилиум, чтобы обсудить, куда исчезли обороты? На дилерских станциях утверждают, что после обкатки 10 тысяч км программа управления двигателем меняется и обороты приходят в норму. Но мы знаем как минимум один задокументированный случай, что этого не происходит. На машине, которая участвует в эксперименте, пробег пока 8 тысяч.

Ребята с СТО предположили, что обороты двигателя ограничены настройками коробки передач, поэтому сразу предупредили, что вряд ли после чип-тюнинга мотор начнет крутиться до 6 тысяч. А «пилить» софт коробки передач — дело хлопотное и дорогое. Но ведь аналогичная ситуация и на двухлитровом моторе с «механикой». Он тоже не хочет крутиться. Может, дело все же в настройках двигателя?

Мощность не узнали, но динамику измерили

Возникли у нас проблемы и с тем, чтобы зафиксировать изменение мощности двигателя после чип-тюнинга — диностенд оказался в ремонте, да и с подключаемым полным приводом тяжело снять точные показания. Это особенность конструкции самого диностенда. Решили поступить проще — замерить при помощи высокоточного прибора разгонную динамику на одном и том же участке дороги до и после прошивки. И выслушать субъективную оценку владельца. Как сказал специалист СТО, главное, чтобы после чип-тюнинга владелец почувствовал изменения. Если ему кажется, что машина стала живее отзываться на газ, увереннее трогаться с места, управление тягой стало удобнее — значит, прошивка сработала. Пусть даже не произошло значительного прироста мощности и динамики.



Делаем несколько заездов в обе стороны, в обычном и спортивном режимах и фикисируем время разгона с 0 до 60 км/ч и с 0 до 100 км/ч. В автомобиле при этом находилось три человека, а в баке был 92-й бензин. Худший результат — 6,08 с и 14,95 с соответственно. В лучшем заезде время было 5,85 с и 14,63 с. Фиксируем показатели и отправляемся в боксы на «операцию».


Перед тем, как «заливать» новую прошивку, специалисты скопировали оригинальную версию. Если вдруг что-то пойдет не так — всегда можно вернуться к заводским настройкам. Весь процесс занял примерно полтора часа. Из них 15 минут ушло на то, чтобы разобрать пластиковые накладки под капотом, закрывающие доступ к блоку управления двигателем.

Чудо или погрешность?


Готово. Поехали замеряться снова. Погода не поменялась, количество членов экипажа — тоже. Спрашиваем у владельца, чувствует ли он какие-то изменения.

— Если честно, то пока нет. Каких-то глобальных перемен в динамике нет, реакции на газ такие же, как и раньше. Управление тягой тоже вроде не изменилось, — кажется, Антон несколько разочарован.


Приезжаем к месту замеров. Газ в пол, Atlas устремляется вперед и… чуда не произвошло. Во всяком случае, что касается оборотов. Автомобиль по-прежнему переключается слишком рано, при тех же 4700 оборотах в минуту. Но при этом в первом же заезде наш подопытный разгоняется до 60 км/ч за 5,43 секунды, а до «сотни» — за 12,66 секунды. Ого? Или попутный ветер? Худший результат заезда оказался таким — 5,62 с и 13,96 с соответственно.

Если взять разницу между двумя худшими результатами — на заводской прошивке и «чипованной», то она укладывается в одну секунду. С одной стороны, прибавка в динамике есть. Но с другой — владелец не почувствовал этого при обычном режиме движения. А значит, над прошивкой еще надо поработать. Пока же на СТО владельцу посоветовали как минимум перейти с 92-гобензина на 95-й. Это точно должно немного изменить характер мотора. Теоретически, потенциал для увеличения мощности двигателя здесь есть. Так что будем ждать новых версий. Пока же констатируем, что чип-тюнинг не дает сходу ошеломительных результатов. Но если вы думаете о секундах свысока — то можно поэкспериментировать.

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Мы решились на эксперимент и уговорили владельца Geely Atlas с двигателем 2.4 «прокачать» его тачку. Поехали и «прошили» мотор. Стал ли Atlas после чип-тюнинга быстрее?
 
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