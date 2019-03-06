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«Я превратилась в домашнюю курицу-наседку». Стилист подбирает образ для мамы в декрете

07.03.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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В преддверии главного мужского праздника LADY запустила очередной сезон «Перевоплощения» — и получила рекордное количество заявок не только от мужчин… но и от женщин! Ведь девочки тоже хотят быть красивыми.

А поскольку «главный женский» тоже не за горами, мы просто не смогли им отказать — и устроили перекличку. Среди десятков очень искренних и трогательных писем мы скрепя сердце выбрали лишь два. Их авторы попали в руки опытных мастеров бьюти-сферы и стилиста Катерины Кулеш.

В сегодняшнем выпуске рассказываем о том, как преобразилась наша первая героиня — Елена, чей декретный отпуск затянулся в силу обстоятельств.

Елена, 39 лет

4 года назад Елена вновь стала мамой. Но радостное событие омрачила беда: врачи диагностировали у малышки серьезные проблемы со здоровьем.


Фото из личного архива Елены

—  Моя жизнь круто изменилась: пришлось с работы уйти (я мастер по маникюру, педикюру и депиляции) и полностью посвятить себя ребенку, — рассказывает наша героиня. — Я привыкла быть все время в работе, в общении, с клиентами… А в такой ситуации с кем общаешься? Только муж, дети, родственники.

К счастью, спустя несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону: девочка окрепла и даже пошла в детский сад. Казалось бы, жизнь входит в привычное русло. Но какое оно, привычное, когда на протяжении долгого времени на себя нет ни одной свободной минутки?

— Старшая дочь меня всегда поддерживает, но, бывает, проскользнет: мам, ты стала какой-то подуставшей теткой, — признается Елена. — Я превратилась в домашнюю курицу-наседку. Хочу вернуть уверенность в себе, вновь почувствовать себя красивой и желанной.

И наша команда профессионалов готова в этом помочь! Накануне съемки мы вместе с Еленой отправляемся в салон красоты «Инабэль», где нас уже ждут стилист проекта Катерина Кулеш и парикмахер Эвелина Славщик. Пока девушки обсуждают, какие изменения ждут нашу героиню, мы интересуемся у Елены, не боится ли она перемен.




— Я люблю эксперименты! — Улыбается она. — Я была и фиолетового, и зеленого цвета… Правда, это было еще до рождения первого ребенка и вышло случайно. Я зашла к подруге в гости помыться — у нас дома был ремонт. Взяла на полочке ее шампунь. Подруга — брюнетка, я — пепельная блондинка, а шампунь оказался с оттенком баклажана. Вернулась домой фиолетово-зеленой. (Смеется.) Пришлось перекраситься в шоколадный, а потом долго возвращать свой родной цвет.

Посовещавшись, наша команда приходит к выводу — столь радикальная смена цвета Елене сегодня не грозит:

— Мы нейтрализуем домашнее окрашивание, чтобы не было пятен, и сделаем затемнение корней в шоколадной гамме, — делится планами наш мастер Эвелина. — Поскольку в этом году наконец-то стал актуален теплый пигмент, основным цветом мы сделаем теплый беж.

А вот с длиной, считает Эвелина, пора распрощаться. И легким движением руки (и машинки) срезает… 20 сантиметров!




— У Елены был каскад, но он сегодня непопулярен, так что смысла поддерживать его нет, — комментирует мастер.

Ну и какое же преображение без макияжа? Над ним сегодня будет трудиться визажист Алеся Волкова:

— Рекомендация стилиста — подобрать для нашей героини что-то очень естественное и универсальное. Я остановилась на технике смоки-айс в повседневной, коричневой гамме. Использовать для этого я сегодня буду косметику Catrice.





Алеся наносит на все лицо базу под макияж и начинает приклеивать пучки. Елена смеется: как-то накладные ресницы не вяжутся с повседневностью! Визажист напоминает — сегодня нам предстоит фотосъемка, без пучков никак.

— Поскольку веко неоднородного оттенка, покрываем его тональным кремом и закрепляем тон пудрой, — комментирует Алеся. — Такая комбинация выступит в качестве базы под тени. Для макияжа глаз используем сразу две палетки: The Fresh Nude и недавнюю новинку — The Edgy Lilac.

Далее наносим тон на все лицо. У нас это HD Liquid coverage — идеальный вариант для съемки. Смешиваем два оттенка — 010 и 020, чтобы добиться идеального совпадения с тоном кожи Елены.

Консилером дополнительно прорабатываем самые темные участки, а также высветляем центральную часть лица. Кремовые текстуры закрепляем прозрачной пудрой.

Скульптурируем лицо с помощью многофункциональной палетки: рисуем скулы, добавляем хайлайтер на выступающие части лица. Эти же оттенки дублируем в макияже глаз, чтобы все между собой сочеталось.

Румяна выбрали светло-розовые с мелким золотистым шиммером. Такой оттенок сейчас в тренде! Наносим на яблочки щек, остатками на кисти проходимся по вискам и боковым поверхностям шеи.

Для макияжа бровей используем тушь для бровей в оттенке 020, а недостающие волоски рисуем с помощью карандаша.

Завершаем макияж: подводим контур губ карандашом в натуральном оттенке и наносим новинку — блеск из линейки Generation Plump&Shine в оттенке 07. Оттенок, считает Алеся, просто отличный и подойдет в буквальном смысле всем.

В тандеме с Алесей над образом героини работает и Эвелина. У нас по графику «укладка без укладки» — прямые, гладкие волосы и легкий завиток у лица.

Когда все бьюти-приготовления завершены, Елена рассматривает себя в зеркале. Кажется, она довольна! Но мы уточним это позже — ведь впереди еще примерка подобранных стилистом нарядов и съемка на фоне вечернего города.


Что же подготовила для Елены наш стилист Катерина? Давайте смотреть!

Образ № 1




— Животные принты в этом сезоне набрали нешуточный оборот, — комментирует свой выбор Катерина. — Лидируют леопард, зебра и змея. Я как стилист тоже не могла обойти эту тенденцию стороной и решила ее примерить на Елену. Леопардовое платье в пол я дополнила удлиненным бежевым пальто. Оно хорошо уравновесит такой принт благодаря цвету и длине. Также мягкие песочные оттенки красиво дополняют внешность героини, делая образ более женственным и статусным.

Образ № 2




— Черно-белое сочетание — универсальный вариант на все времена. Его я рекомендую дополнить интересными акцентами. Например, креативной береткой и бордовой сумочкой круглой формы. Благодаря этому простой образ становится интересным и запоминающимся и просится на Елисейские поля.

Белое пальто всегда выглядит броско и аристократично. Конечно, оно маркое и в транспорте особо не поездишь, но вы можете приобрести его для особых выходов, когда нет шансов на второе впечатление, — подсказывает стилист.

А теперь самое время узнать, что о своем преображении думает Елена:


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ощущаю себя на все 100 процентов! — делится эмоциями она. — Команда у вас просто отличная. Образы, подобранные стилистом — сочетание пиджака и брюк, платье — это мой стиль, мне все очень понравилось. Хотя берет я бы убрала — для меня это не совсем привычный аксессуар.

Давайте вспомним, какой Елена пришла к нам на проект и каких результатов добилась команда «Перевоплощения»:


Уже завтра ищите на LADY преображение 32-летней Кати, которая никак не могла разорвать роман с прической «конский хвост». Спойлер: с хвостом пришлось расстаться!

За предоставление стильных вещей для нашей героини команда проекта выражает благодарность магазину одежды и аксессуаров белорусских дизайнеров «Канцэпт-крама».

Команда проекта:

Катерина Кулеш — стилист

Эвелина Славщик — парикмахер-универсал


Алеся Волкова — визажист

 
 
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В преддверии главного мужского праздника LADY запустила очередной сезон «Перевоплощения» - и получила рекордное количество заявок не только от мужчин… но и от...
 
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