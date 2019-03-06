|
«Я превратилась в домашнюю курицу-наседку». Стилист подбирает образ для мамы в декрете
В преддверии главного мужского праздника LADY запустила очередной сезон «Перевоплощения» — и получила рекордное количество заявок не только от мужчин… но и от женщин! Ведь девочки тоже хотят быть красивыми.
А поскольку «главный женский» тоже не за горами, мы просто не смогли им отказать — и устроили перекличку. Среди десятков очень искренних и трогательных писем мы скрепя сердце выбрали лишь два. Их авторы попали в руки опытных мастеров бьюти-сферы и стилиста Катерины Кулеш.
В сегодняшнем выпуске рассказываем о том, как преобразилась наша первая героиня — Елена, чей декретный отпуск затянулся в силу обстоятельств.
Елена, 39 лет
4 года назад Елена вновь стала мамой. Но радостное событие омрачила беда: врачи диагностировали у малышки серьезные проблемы со здоровьем.
— Моя жизнь круто изменилась: пришлось с работы уйти (я мастер по маникюру, педикюру и депиляции) и полностью посвятить себя ребенку, — рассказывает наша героиня. — Я привыкла быть все время в работе, в общении, с клиентами… А в такой ситуации с кем общаешься? Только муж, дети, родственники.
К счастью, спустя несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону: девочка окрепла и даже пошла в детский сад. Казалось бы, жизнь входит в привычное русло. Но какое оно, привычное, когда на протяжении долгого времени на себя нет ни одной свободной минутки?
— Старшая дочь меня всегда поддерживает, но, бывает, проскользнет: мам, ты стала какой-то подуставшей теткой, — признается Елена. — Я превратилась в домашнюю курицу-наседку. Хочу вернуть уверенность в себе, вновь почувствовать себя красивой и желанной.
И наша команда профессионалов готова в этом помочь! Накануне съемки мы вместе с Еленой отправляемся в салон красоты
— Я люблю эксперименты! — Улыбается она. — Я была и фиолетового, и зеленого цвета… Правда, это было еще до рождения первого ребенка и вышло случайно. Я зашла к подруге в гости помыться — у нас дома был ремонт. Взяла на полочке ее шампунь. Подруга — брюнетка, я — пепельная блондинка, а шампунь оказался с оттенком баклажана. Вернулась домой фиолетово-зеленой. (Смеется.) Пришлось перекраситься в шоколадный, а потом долго возвращать свой родной цвет.
Посовещавшись, наша команда приходит к выводу — столь радикальная смена цвета Елене сегодня не грозит:
— Мы нейтрализуем домашнее окрашивание, чтобы не было пятен, и сделаем затемнение корней в шоколадной гамме, — делится планами наш мастер Эвелина. — Поскольку в этом году наконец-то стал актуален теплый пигмент, основным цветом мы сделаем теплый беж.
А вот с длиной, считает Эвелина, пора распрощаться. И легким движением руки (и машинки) срезает… 20 сантиметров!
— У Елены был каскад, но он сегодня непопулярен, так что смысла поддерживать его нет, — комментирует мастер.
Ну и какое же преображение без макияжа? Над ним сегодня будет трудиться визажист Алеся Волкова:
— Рекомендация стилиста — подобрать для нашей героини что-то очень естественное и универсальное. Я остановилась на технике смоки-айс в повседневной, коричневой гамме. Использовать для этого я сегодня буду косметику Catrice.
Алеся наносит на все лицо базу под макияж и начинает приклеивать пучки. Елена смеется: как-то накладные ресницы не вяжутся с повседневностью! Визажист напоминает — сегодня нам предстоит фотосъемка, без пучков никак.
— Поскольку веко неоднородного оттенка, покрываем его тональным кремом и закрепляем тон пудрой, — комментирует Алеся. — Такая комбинация выступит в качестве базы под тени. Для макияжа глаз используем сразу две палетки: The Fresh Nude и недавнюю новинку — The Edgy Lilac.
Далее наносим тон на все лицо. У нас это HD Liquid coverage — идеальный вариант для съемки. Смешиваем два оттенка — 010 и 020, чтобы добиться идеального совпадения с тоном кожи Елены.
Консилером дополнительно прорабатываем самые темные участки, а также высветляем центральную часть лица. Кремовые текстуры закрепляем прозрачной пудрой.
Скульптурируем лицо с помощью многофункциональной палетки: рисуем скулы, добавляем хайлайтер на выступающие части лица. Эти же оттенки дублируем в макияже глаз, чтобы все между собой сочеталось.
Румяна выбрали светло-розовые с мелким золотистым шиммером. Такой оттенок сейчас в тренде! Наносим на яблочки щек, остатками на кисти проходимся по вискам и боковым поверхностям шеи.
Для макияжа бровей используем тушь для бровей в оттенке 020, а недостающие волоски рисуем с помощью карандаша.
Завершаем макияж: подводим контур губ карандашом в натуральном оттенке и наносим новинку — блеск из линейки Generation Plump&Shine в оттенке 07. Оттенок, считает Алеся, просто отличный и подойдет в буквальном смысле всем.
В тандеме с Алесей над образом героини работает и Эвелина. У нас по графику «укладка без укладки» — прямые, гладкие волосы и легкий завиток у лица.
Когда все бьюти-приготовления завершены, Елена рассматривает себя в зеркале. Кажется, она довольна! Но мы уточним это позже — ведь впереди еще примерка подобранных стилистом нарядов и съемка на фоне вечернего города.
Что же подготовила для Елены наш стилист Катерина? Давайте смотреть!
Образ № 1
— Животные принты в этом сезоне набрали нешуточный оборот, — комментирует свой выбор Катерина. — Лидируют леопард, зебра и змея. Я как стилист тоже не могла обойти эту тенденцию стороной и решила ее примерить на Елену. Леопардовое платье в пол я дополнила удлиненным бежевым пальто. Оно хорошо уравновесит такой принт благодаря цвету и длине. Также мягкие песочные оттенки красиво дополняют внешность героини, делая образ более женственным и статусным.
Образ № 2
— Черно-белое сочетание — универсальный вариант на все времена. Его я рекомендую дополнить интересными акцентами. Например, креативной береткой и бордовой сумочкой круглой формы. Благодаря этому простой образ становится интересным и запоминающимся и просится на Елисейские поля.
Белое пальто всегда выглядит броско и аристократично. Конечно, оно маркое и в транспорте особо не поездишь, но вы можете приобрести его для особых выходов, когда нет шансов на второе впечатление, — подсказывает стилист.
А теперь самое время узнать, что о своем преображении думает Елена:
— Ощущаю себя на все 100 процентов! — делится эмоциями она. — Команда у вас просто отличная. Образы, подобранные стилистом — сочетание пиджака и брюк, платье — это мой стиль, мне все очень понравилось. Хотя берет я бы убрала — для меня это не совсем привычный аксессуар.
Давайте вспомним, какой Елена пришла к нам на проект и каких результатов добилась команда «Перевоплощения»:
Уже завтра ищите на LADY преображение 32-летней Кати, которая никак не могла разорвать роман с прической «конский хвост». Спойлер: с хвостом пришлось расстаться!
Команда проекта:
Эвелина Славщик — парикмахер-универсал
Алеся Волкова — визажист
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии главного мужского праздника LADY запустила очередной сезон «Перевоплощения» - и получила рекордное количество заявок не только от мужчин… но и от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)