Мнение о бесполезном 8 Марта: «Уже завтра пьяные мужчины поползут вдоль улиц, радуясь празднику»

Уже завтра мужчины побегут с тюльпанчиками по улицам, спеша поздравить с праздником «милых дам». Что там за праздник, давным-давно не важно, главное — раздарить море дежурных цветов и комплиментов. Только об этом ли завтрашний день? И так ли его надо отмечать? Рассуждает Анна Златковская .

Изначально — еще в начале 20 века — 8 марта обвели в календаре, чтобы привлекать внимание социума к проблемам женщин, проводить митинги и шествия. Но в итоге все свелось к дню восторженно-напряженной обязаловки.





Признаем, есть те, кому нужно 8 Марта. Этот праздник выгоден большому количеству магазинов — особенно цветочным, эйчарам, которые хотят «сплотить коллектив», авторам бессмертного «8 сакавiка лезе у трусы рука», педагогам и женщинам, занимающим высокие должности.

С учителями понятно: в школах и всевозможных «развивайках» уже собирают дань — очередная головная боль родителям. А начальницу не поздравить — как правило, это касается государственных организаций — очень недальновидно. Обидится начальница. Поэтому с букетом наперевес к ней бегут даже женщины-сотрудницы — ведь это возможность лишний раз подлизаться, а если очень постараешься, получить премию или повышение. Видела этот всеобщий рывок к столу руководительницы не раз — лицемерие и хитрость, ничего более.

Было бы замечательно, если б 8 Марта было таким, каким его придумала Клара Цеткин: на улицах городов проходили парады, митинги, открытые встречи, раскрывающие и решающие проблемы женщин.





Звучит, возможно, наивно и пафосно, но иначе этот праздник абсолютно бессмыслен!

Проблем-то и правда достаточно, и о них нужно говорить.

Например, хочется, чтобы говорили о «карательной гинекологии», о праве на аборт без психологического давления, о достойных родах, а не вот это вот «не ори, как корова резаная, надо было думать, когда сексом без презерватива занималась». Об одинаковой оплате труда, о защищенности женщин на рабочем месте, о ненормальности приставаний мужчин-руководителей. Я помню сама, как в восемнадцать лет сгорала от стыда, когда мне предлагали должность ведущей телепередачи «за ужин». Я чувствовала себя глупо, пятилась к двери, чтобы быстрее бежать из кабинета и от этого мужчины, который самодовольно улыбался и намекал, что я почти получила должность, это надо только отметить. И почему-то в тот момент именно мне было неловко. А хочется, чтобы стыдно было таким, как он.

Хочется, чтобы в школах до парней доносили хотя бы азы женской анатомии и объяснили, что менструация — это нормально. А то пока так: у девушки появилось пятно на платье, парни ржут, показывая пальцем в спину, а она в слезах.

Хочется, чтобы говорили о насилии в семье. Чтобы каждая женщина в стране знала: если тебя бьют — это ненормально, ты вправе себя защитить. Чтобы понимала: есть места, где ей будут рады оказать помощь в случае беды. И этой помощью будут не только красивые лозунги, а реальные действия, поддержка общества. Чувство плеча дает ощущение, что ты больше не одинока. Как раз это, на мой взгляд, ключевое в феминистском движении взаимопомощи друг другу. И в этом празднике.





Иначе весь этот «женский день» превращается в фарс. Ну с чем тогда нас всех поздравляют? С тем, что мы родились женщинами? С восьмым днем весны?

Некоторые дамы, конечно, умудряются умилительно радоваться: сегодня будут цветы, сегодня будет вымыта посуда, и, если повезет, сегодня суженый подберет с пола носки. А во все остальные дни, простите, что?

Для красивых поступков не нужен специальный повод или день. Чтобы сказать своей женщине, что она красива, дату в календаре отмечать не обязательно. Чтобы дарить цветы — тоже. Если в семье, в отношениях все хорошо, то 8 Марта — всего лишь очередная дата, в Беларуси, спасибо, — выходной. Благодаря этому, кстати, из года в год можно наблюдать, как вечером 8 Марта пьяные мужчины ползут вдоль улиц, радостно восклицая, какой чудесный сегодня день.

Тюльпаны, конфеты, кружевные трусы… Адекватной женщине не надо вот это все к празднику. Счастье для нее складывается из других вещей, а мир ее личности не сужается до мужчины, который в этот день «порадует подарочком».

И тем не менее как кто-то метко заметил в ироничной шутке: «Именно в день своей независимости женщины больше всего зависимы от мужского внимания» — и главный смысл праздника утрачен.

А какой смысл 8 Марта для вас?