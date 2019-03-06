Новое поколение Hyundai Sonata: первые изображения

Сейчас все внимание автомобильной общественности приковано к проходящему в эти дни Женевскому автосалону, однако это нисколько не смутило корейскую Hyundai тихой сапой рассекретить внешность восьмого поколения седана Sonata, заодно поделившись первыми подробностями о машине.





Облик седана с короткими свесами и силуэтом с покатой крышей создан в соответствии с новой дизайнерской философией марки, которую корейцы называют «чувственной спортивностью» (Sensuous Sportiness) — многие стилевые элементы новой Sonata достались от прошлогоднего концепта Le Fil Rouge. Основные параметры новинки корейцы пока держат в секрете — в фирменном пресс-коммюнике лишь сообщается, что в длину Sonata со сменой поколений прибавила 45 мм, ширина стала больше на 25 мм, а высота, напротив, уменьшилась на 30 мм. Колесная база стала больше на 35 мм.





Засветили корейцы и салон новой Sonata. Причем на снимке изображено убранство самой богатой версии с кожаной отделкой, декоративными хромированными элементами и кнопочным селектором «автоматом». Появился новый руль, а среди доступных опций заявлен цифровой ключ, позволяющий открывать двери и запускать двигатель с помощью смартфона.





Прочие подробности — уже не за горами. В Корее новую машину покажут уже 11 марта, а широкой публике Sonata восьмого поколения продемонстрируют на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется 19 апреля. В продажу новая Sonata поступит во второй половине 2019 года.