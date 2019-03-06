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62% аудитории Байнета - охват TUT.BY по данным gemiusAudience
По результатам исследования gemiusAudience (январь 2019) TUT.BY охватывает 61.83% аудитории Байнета (десктоп и мобайл). Это первое место среди всех проскриптованных сайтов.
Появился первый отчет по обновленной методологии gemiusAudience Overnight. Сейчас Gemius предоставляет два отчета – кроссплатформенный для проскриптованных сайтов и desktop only для всех сайтов, включая непроскриптованные.
Новый подход имеет существенные методологические изменения:
По данным обновленного отчета белорусский портал TUT.BY охватывает 3,3 млн real users, т.е. 61,83% аудитории Байнета (белорусские пользователи в возрасте 15-74, десктоп и мобайл).
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По результатам исследования gemiusAudience (январь 2019) TUT.BY охватывает 61.83% аудитории Байнета (десктоп и мобайл). Это первое место среди всех проскриптованных сайтов.
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