62% аудитории Байнета - охват TUT.BY по данным gemiusAudience

По результатам исследования gemiusAudience (январь 2019) TUT.BY охватывает 61.83% аудитории Байнета (десктоп и мобайл). Это первое место среди всех проскриптованных сайтов.





Появился первый отчет по обновленной методологии gemiusAudience Overnight. Сейчас Gemius предоставляет два отчета – кроссплатформенный для проскриптованных сайтов и desktop only для всех сайтов, включая непроскриптованные.

Новый подход имеет существенные методологические изменения:

данные делятся по платформам;

общий отчет учитывает дедупликацию: в общем отчёте пользователь, заходивший с разных устройств, учитывается один раз;

отчеты предоставляются на следующий день;

данные перевзвешены с учетом ежедневной активности панелистов;

информация по соцдему доступна только для ПК.

По данным обновленного отчета белорусский портал TUT.BY охватывает 3,3 млн real users, т.е. 61,83% аудитории Байнета (белорусские пользователи в возрасте 15-74, десктоп и мобайл).