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62% аудитории Байнета - охват TUT.BY по данным gemiusAudience

07.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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По результатам исследования gemiusAudience (январь 2019) TUT.BY охватывает 61.83% аудитории Байнета (десктоп и мобайл). Это первое место среди всех проскриптованных сайтов.


Появился первый отчет по обновленной методологии gemiusAudience Overnight. Сейчас Gemius предоставляет два отчета – кроссплатформенный для проскриптованных сайтов и desktop only для всех сайтов, включая непроскриптованные.

Новый подход имеет существенные методологические изменения:

  • данные делятся по платформам;
  • общий отчет учитывает дедупликацию: в общем отчёте пользователь, заходивший с разных устройств, учитывается один раз;
  • отчеты предоставляются на следующий день;
  • данные перевзвешены с учетом ежедневной активности панелистов;
  • информация по соцдему доступна только для ПК.

По данным обновленного отчета белорусский портал TUT.BY охватывает 3,3 млн real users, т.е. 61,83% аудитории Байнета (белорусские пользователи в возрасте 15-74, десктоп и мобайл).

 
 
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По результатам исследования gemiusAudience (январь 2019) TUT.BY охватывает 61.83% аудитории Байнета (десктоп и мобайл). Это первое место среди всех проскриптованных сайтов.
 
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