«Мне нравятся мои морщинки». Женщины 50+ в яркой фотосессии представили наряды белорусских дизайнеров

В Беларуси есть дизайнеры и дома моды, которые насчитывают более 20 лет истории. Яркие и порой дерзкие коллекции все больше завоевывают любовь и признание среди белорусов — в основном, такая одежда популярна среди молодых девушек. В канун праздника весны редакция TUT.BY и организаторы Белорусской недели моды предложили трем женщинам старше 50 лет примерить одежду белорусских творцов от мира моды, чтобы не только показать актуальные тренды наступившего сезона, но лишний раз напомнить: у красоты нет возрастных ограничений.

Марина Носова, 52 года, бухгалтер





— Я никогда не была профессиональной моделью, всю жизнь проработала бухгалтером на разных предприятиях и в организациях. Но в прошлом году отправила заявку на участие в показе итальянского дизайнера Марко Рамбалди на Белорусской неделе моды. Дизайнер приглашал женщин зрелого возраста, без модельного опыта, пройти кастинг и выйти на подиум в своих нарядах. И меня отобрали! Реакция родных и коллег была невероятная: я услышала много добрых слов и поддержки, но были и те, кто отнесся к моему участию негативно. Не все пока готовы воспринимать моделей 50+.

Думаю, возраст, стиль и красота должны сочетаться. Мало того, очень интересно наблюдать за женщиной и ее стилем, когда она становится старше: на ее лице отражается опыт и отношение к жизни, а правильная одежда — это оправа для ее красоты.









Обувь — teaser, пальто — kiara, платье и сумка «Магазин Я»

Для того чтобы хорошо выглядеть, не нужно вкладывать много денег. Нужно понимать, какой стиль подходит конкретно тебе. Я слежу за коллекциями белорусских дизайнеров, у нас очень много талантов. Нравится, что делает Людмила Лабкова и Николай Морозов. Образы, которые я примерила сегодня, мне по душе: с одной стороны, это яркая, спортивная одежда, есть рюкзак — молодежный аксессуар, с другой — она очень комфортная и женственная. Думаю, в мои 50, она подчеркивает жизнерадостность и активное отношение к жизни. Я, правда, надеюсь, что впереди еще много интересного. Когда дети вырастают, то можно приступить к воплощению своих мечтаний: недавно я записалась в студию фламенко, а еще поставила цель поступить в Вену — всегда хотела изучать дизайн интерьеров.

К возрасту я отношусь без лишнего страха: обожаю жизнь, с радостью принимаю появление морщинок. Мне говорят: «Сейчас же можно их убрать! Есть пластические процедуры», а я отвечаю: «А зачем мне пластика? Я люблю свои морщинки, они от улыбки, поэтому не считаю их некрасивыми». Думаю, главный секрет красоты — в хорошем настроении, способности не зацикливаться на проблемах, потому что все, обо что мы спотыкаемся сегодня, — завтра пройдет.







Плащ — favorini, костюм — condra deluxe, обувь — teaser, рюкзак — «Магазин Я»

Татьяна Жуковская, 50 +, заместитель директора





— Думаю, у каждого возраста есть ограничения при выборе одежды. Я себя ограничиваю: в длине одежды, в глубине выреза. Я не сторонница шортов, открывающих ягодицы, на взрослой женщине. А вот стиль — это вне возраста, это образ жизни, подача и манеры.

Модели «третьего возраста» — это тренд. Потому что старых женщин не бывает. А если люди умеют подать красиво одежду и себя, то почему бы им не сниматься для рекламы или не выходить на подиум? Женская красота в моем понимании — это гармония между внешностью, манерой держаться и одеваться, и, конечно же, уверенность в себе, обаяние, харизма.







Костюм — «Магазин Я», обувь — teaser

Мода в моей жизни занимает важное место, я не одержима ею, но слежу за тенденциями, хожу на показы мод. В юности любила эксперименты, предполагаю, могла кого-то шокировать: делала странные стрижки, носила дерзкие ремни. Даже люди на улице оглядывались (улыбается). Сейчас мне близка одежда, как в первом образе: костюм BALUNOVA соответствует моему представлению о стиле на каждый день. В моем гардеробе есть несколько вещей дизайнеров: Айплатов, например. Дизайнерские вещи очень интересные, у них есть индивидуальность, но совсем другой уровень ценообразования. Я, например, не могу позволить себе одеваться в одежду единичных экземпляров, ведь белорусские дизайнеры — недешевые. По-моему, от масс-маркета в наше время отказаться невозможно, но чтобы не становиться похожим один на другого, есть простой рецепт: смешивать в образе уникальные вещи с популярными брендами.







Тренч, рубашка, брюки — Balunova Design Studio, сумка — Panaskin, обувь — teaser

Возраст меня не пугает, а скорее расстраивает, совсем неприятно, что я становлюсь все старше и старше. Но не вижу в этой эмоции смысла, понимаю, что это неизбежный процесс и логика нашей жизни — старение и смерть. Ведь мы с момента рождения к этому движемся, но я учусь принимать этот факт без истерики.

Марина Погорельская, 59 лет, руководит клубом здорового образа жизни





— Никакого отношения к моде у меня нет. Вообще, я 12 лет работала на «Интеграле», была инженером, но это очень скучно. Поэтому начала работать на себя, продавала технику, и вот сейчас руковожу клубом здорового образа жизни. Слежу за питанием и всю жизнь вешу 60 килограммов. Рассказываю про ЗОЖ другим женщинам.







Сумка — Panaskin, плащ — Balunova Design Studio, обувь — teaser

— Часто говорят, что женщины в Европе больше за собой следят, но считаю, что наши женщины — самые красивые. Конечно, у европеек больше возможностей в плане финансов и доступа к разным брендам, хотя и это в последнее время меняется. Открывается все больше и больше магазинов, где одежду можно найти на любой вкус и кошелек.

Все зависит от человека: есть дамы, которые сильно вовлечены в обслуживание интересов детей и внуков, заняты огородом и домом, не задумываются о самочувствии и растворяются в чужих делах. Наверное, они хотят быть нужными, но, сами того не понимая, становятся людьми-функцией. У меня есть дочь, муж, работа, но я считаю, что в центре своей жизни должна быть я сама. Если я не буду о себе заботиться и буду болеть, лежать в кровати, то разве мои близкие будут от этого счастливы? Забота о себе и здоровый эгоизм для женщины — это нормальная и правильная вещь.







Костюм — «Магазин Я», пыльник — Balunova Design Studio, обувь — teaser

Верю, что возраст — цифра в паспорте, и не стесняюсь его озвучивать, даже говорю радостно: «Мне 59!» Просто среда, в которой ты живешь, и люди, с кем ты общаешься, должны быть поддерживающими и подталкивающими к движению и жизни, тогда про старение просто не будет времени думать.

Куратор проекта Янина Горчарова, председатель Белорусской палаты моды, основатель Belarus Fashion Week, режиссер.

— Борьба с эйджизмом в медийном пространстве становится очень популярной. И это вполне понятно: продолжительность и качество жизни увеличились, дамы элегантного возраста составляют большую часть женского населения, в том числе из-за демографических проблем. Вполне закономерно, что и индустрия красоты меняется, чтобы удовлетворить потребности этого платежеспособного большинства. Так, к примеру, участие возрастных моделей в показах ведущих мировых модных домов уже привычно, и на подиуме Belarus Fashion Week одежду демонстрировали взрослые дамы.

Этим проектом мы хотим показать, насколько быстро стираются стереотипы о стандартной красоте. Надеюсь, он вдохновит и белорусок, которые ограничены ментальными рамками. Думаю, возраст совсем не имеет значения в контексте красоты, это лишь отражение комплекса привычек, сформировавшихся у женщины. Разве важно, сколько тебе лет, когда ты регулярно поддерживаешь комфортную форму, ухаживаешь за собой и балуешь себя красивой одеждой? Лично для меня показателен пример моей мамы, которая никогда не позволит себе выйти на улицу как минимум без накрашенных губ. Да и в целом она очень любит аксессуары, головные уборы и просто красиво одеваться. Но это вопрос прежде всего любви к себе.

Белорусская неделя моды пройдет c 10 по 14 апреля 2019 года