Подготовку объектов придорожного сервиса Минской области к II Европейским играм завершат до 1 апреля

Обустройство и подготовку объектов придорожного сервиса Минской области ко II Европейским играм планируется завершить до 1 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.

Сейчас в центральном регионе ведется активная работа по подготовке объектов общественного питания и торговли к сервисному обслуживанию участников и гостей II Европейских игр . Особое внимание уделяется тем из них, которые расположены вдоль республиканских трасс. В частности, проводятся мероприятия по благоустройству прилегающих территорий, созданию условий для беспрепятственного передвижения и доступа в объекты придорожного сервиса людей с ограниченными физическими возможностями. Организованы работы по оборудованию автомобильных стоянок специально обозначенными парковочными местами, оснащению объектов платежными терминалами и подключением к Wi-Fi. Посетителям предложат широкий ассортимент блюд белорусской кухни, сувениры с изображением достопримечательностей Беларуси и информационные материалы о туристических возможностях страны, а для удобства обслуживания зарубежных гостей - меню на иностранном языке. Персонал сможет воспользоваться разговорниками на иностранном языке.

На данный момент среди объектов общественного питания возле главных автомобильных дорог страны терминалы установлены на 163 объектах (93%), подключение к Wi-Fi доступно на 151 (86%). Меню на иностранном языке можно найти в 173 кафе (99%), купить сувениры предлагают 167 (95%), информационные материалы о туристическом потенциале есть в 164 (94%), разговорники на иностранном языке - 168 (96%). Видеонаблюдение и тревожные кнопки установлены в 163 объектах общественного питания (93%), безбарьерная среда создана в 161 (92%).

Всего в Минской области на данный момент насчитывается 342 объекта придорожного сервиса, из них 192 - общественного питания, 150 - розничных торговых объектов.