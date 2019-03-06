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Подготовку объектов придорожного сервиса Минской области к II Европейским играм завершат до 1 апреля
07.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Обустройство и подготовку объектов придорожного сервиса Минской области ко
Сейчас в центральном регионе ведется активная работа по подготовке объектов общественного питания и торговли к сервисному обслуживанию участников и гостей
На данный момент среди объектов общественного питания возле главных автомобильных дорог страны терминалы установлены на 163 объектах (93%), подключение к Wi-Fi доступно на 151 (86%). Меню на иностранном языке можно найти в 173 кафе (99%), купить сувениры предлагают 167 (95%), информационные материалы о туристическом потенциале есть в 164 (94%), разговорники на иностранном языке - 168 (96%). Видеонаблюдение и тревожные кнопки установлены в 163 объектах общественного питания (93%), безбарьерная среда создана в 161 (92%).
Всего в Минской области на данный момент насчитывается 342 объекта придорожного сервиса, из них 192 - общественного питания, 150 - розничных торговых объектов.
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Подготовку объектов придорожного сервиса Минской области к II Европейским играм завершат до 1 апреля
Обустройство и подготовку объектов придорожного сервиса Минской области ко II Европейским играм планируется завершить до 1 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
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