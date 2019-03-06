Азаренко одолела Лапко на турнире в Индиан-Уэллсе и впервые за три года сыграет с Сереной Уильямс

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Это был первый раз, когда Виктория Азаренко (48 WTA) и Вера Лапко (62 WTA) выявляли сильнейшего. Обе теннисистки становились победительницами юнирского открытого чемпионата Австралии с разницей в 11 лет. Вика сделала это в 2005 году, Вере сейчас 20 лет.





Вера быстро захватила лидерство во встрече с Викой, оформив во втором гейме брейк. В каждом из двух сетов она записывала себе в актив победу в гейме на подаче соперницы. Вера значительно лучше подавала, чем Вика. В начале поединка процент попадания в корт первым мячом находился выше 70 процентов, а к концу матча составил 66 пунктов.





Вера старалась играть активно и часто забивала мячи переводами вдоль боковой линии и ударами в угол площадки, но в целом играла неровно. После 0:2 Вика сделала два брейка и взяла очко на своей подаче.





— Не паникуй, не разваливайся, — призывал Веру ее тренер Владимир Крук. — Ты просто где-то по неопытности не доигрываешь.





Но навязать борьбу Азаренко Лапко так и не смогла. Вика выиграла десять геймов подряд, а во второй партии при счете 5:2 в свою пользу имела три матчбола, но не воспользовалась ситуацией. Впрочем, уже в следующем игровом отрезке была поставлена точка в поединке, который длился один час и двадцать три минуты. Итог — 6:2, 6:3 в пользу экс-первой ракетки мира.









Статистика матча Азаренко — Лапко





Попадание первой подачи: 56% — 66%

Выигрыш первой подачи: 63% — 48%

Выигрыш второй подачи: 67% — 45%

Эйсы: 2 — 5

Двойные ошибки: 4 — 1

Реализация брейк-пойнтов: 46% (6 из 13) — 33% (2 из 6)

Все выигранные очки: 70 — 53





Интересно, что матч посетили другие игроки женской сборной Беларуси. Так, Арина Соболенко (9 WTA) опубликовала у себя в сториз видео с Александрой Саснович (34 WTA) и Лидией Морозовой, которые находились на противоположной от Арины части стадиона, с подписью: «Саша и Лида, я вас вижу!» Лидия ответила подруге: «Не спрятаться, не скрыться от Арины Сергеевны».





Арина Соболенко и Александра Саснович проведут первые матчи на турнире в Индиан-Уэллсе во втором раунде. Арина сыграет с победительницей поединка Айла Томлянович (Австралия) / Ализе Корне (Франция), а Саша — с украинкой Катериной Козловой. Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аояма начнет турнир с матча против дуэта из Китайского Тайбэя в составе Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань.





Тем временем Вику Азаренко ждет соперничество с американкой Сереной Уильямс. В прошлый раз эти теннисистки встречались друг с другом как раз на турнире в Индиан-Уэллсе, причем на стадии финала — в 2016 году. Тогда выиграла Вика — 6:4, 6:4. Общий счет в противостоянии Вики и Серены — 17:4 в пользу американки.