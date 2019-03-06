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Дыхание инфляции: белорусы предчувствуют новый виток роста цен?

07.03.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Почему почти половина жителей Беларуси за последние три месяца не совершала дорогих покупок, а около 70% не спешат нести в банки свои сбережения.

Дыхание инфляции: белорусы предчувствуют новый виток роста цен?
Судя по результатам опроса Национального банка, население страны считает, что цены растут в два раза больше официальной инфляции, пишет "Завтра твоей страны".

Насколько обоснованы предположения обычных граждан?

Инфляцию считают по товарам, которые люди покупают в меньшей степени

По мнению 2 тысяч участников опроса в среднем цены за последний год выросли на 12,5%. В то время как согласно официальной статистике инфляция за этот период не превысила 6%.



− Ощущаемая инфляция отличается от индекса потребительских цен потому, что люди покупают больше товаров не из «официальной» потребительской корзины. У каждого жителя страны продуктовые наборы разные, − объясняет экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

По  его словам, необходимо пересмотреть потребительскую корзину, на основании которой считается индекс цен и официальная инфляция. Иначе этот показатель будет все дальше уходить от реальности, потому что инфляцию продолжат считать по тем товарам, которые люди покупают в меньшей степени.

Эксперт отмечает, что в последние годы активней всего росли товары цены на товары, регулируемые государством: прежде всего жилищно-коммунальные услуги.

− Как раз они могут сильно сказываться на воспринимаемом населением росте цен, − полагает Владимир Ковалкин.

Население по-прежнему не особо доверяет экономической политике правительства

Согласно опросу, около 40% белорусов за последние три месяца не совершали дорогих покупок. Большинство уверены: сейчас неподходящее для этого время.



Для накоплений время тоже не самое благоприятное: так считают 68% респондентов. Хотя 67% предпочли бы хранить свои сбережения в иностранной валюте.



Руководитель проекта «Кошт урада» объясняет, что жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка привела к тому, что инфляция в стране более или менее стабилизировалась, обменный курс к евро и доллару стал более предсказуемым.

Вместе с этим упала ставка рефинансирования, соответственно, и проценты по депозитам. Население же привыкло к высоким процентам по депозитам как в национальной, так и в иностранной валюте.

− Люди сравнивают, как было раньше и как сейчас, и воспринимают предложения банков по нынешним процентам на депозиты как несправедливые и неадекватные. Хотя, если сравнить наши ставки с европейскими, то наши окажутся немного выше, − говорит Владимир Ковалкин.

Второй фактор – население по-прежнему не особо доверяет экономической политике правительства, предполагая, что риски гораздо выше выгод, которые можно получить от банковских вкладов.

− Это историческая память, состоящая из двух компонентов: привычки видеть высокие проценты по депозитам и недоверия политике правительства, которая на протяжении последних десяти лет заканчивалась кризисами и обесцениваем белорусского рубля в среднем раз в два-три года, − считает Владимир Ковалкин.

Предвестники ускоренного роста цен

В ближайший год белорусы ожидают, что инфляция вырастет еще на 11,6%. А финансовые власти прогнозируют ее не выше 5%.



Экономист Леонид Злотников отмечает, что население очень хорошо предчувствует рост цен.

По мнению эксперта, макроэкономическая ситуация тоже показывает, что возможно ускорение инфляции. За последние два года на 18-20% вырос дефлятор ВВП − ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги.

− Сегодня выросли цены на грузоперевозки, строительные материалы, значит завтра вырастут цены и на потребительские товары, − говорит Леонид Злотников.

Еще один предвестник возможного роста инфляции: за последние два года доходы населения увеличивались быстрее, чем экономика. Зарплаты выросли примерно на 18%, а экономика набрала лишь 3%.


− Если денег на руках стало больше, а количество товаров почти не увеличилось, то цены должны вырасти, − объясняет Леонид Злотников.

Также ускорению инфляции способствует не очень благоприятная внешняя конъюнктура.

Во второй половине 2018 года на мировом рынке прекратился рост цен на белорусские товары и услуги. А это значит, что будет меньше доходов на фоне проблем с внешним долгом и убыточными предприятиями, на поддержку которых уходит около 2 миллиардов долларов в год.

− Если учесть все эти факторы, то население небезосновательно опасается более высокой инфляции, − резюмирует Леонид Злотников.

 
 
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Почему почти половина жителей Беларуси за последние три месяца не совершала дорогих покупок, а около 70% не спешат нести в банки свои сбережения.
 
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