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Финский нападающий минского "Динамо" не понял смысла инициативы Лукашенко
Финский нападающий минского "Динамо" Теему Пулккинен не понял смысла инициативы Александра Лукашенко о проведении недавней серии матчей со сборной клубов экстралиги.
pressball.by
По словам главы государства, он принял "жёсткое решение" о её проведении после неудачного выступления минских динамовцев в КХЛ: "Сезон провалили, будете играть против Захарова. Кто выиграет — тот будет играть в КХЛ, будет тренером, будет иметь финансирование. Кто проиграет — идите в Канаду наниматься на работу!".
Серию с трудом выиграло минское "Динамо", у которого было много травмированных и больных хоккеистов. В том числе и Пулккинен, которому пришлось выходить на лед.
"Ничего подобного в карьере раньше не было, — говорит финн в интервью
"Прессбол": И как ты это воспринял?
Пулккинен: Это не КХЛ... Но моё мнение ничего не решало. Не имело значения, что обычно говорят игроки. Я и близко не был готов на сто процентов [к серии матчей], но в клубе хотели, чтобы помог команде. В итоге всё равно провёл на льду мало времени.
"Прессбол": Президент Лукашенко признался, что серия — его инициатива...
Пулккинен: Серьёзно? Честно говоря, мне об этом ничего не известно. Может, сказались трудности перевода, но подоплёка матчей осталась непонятной. Нам просто сказали, что играем до двух побед.
"Прессбол": Глава государства пояснил: "Кто выиграет, тот и будет в КХЛ". Как понимаешь его слова?
Пулккинен: Без комментариев. Просто не знаю, что сказать. В любом случае победило "Динамо".
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Финский нападающий минского "Динамо" Теему Пулккинен не понял смысла инициативы Александра Лукашенко о проведении недавней серии матчей со сборной клубов...
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