В Гродно у школьников на уроках начали забирать телефоны: Так решили сами родители учеников









Правила пользования мобильными телефонами появились на сайте гимназии. Они касаются как учеников, так и учителей и других сотрудников учебного заведения.





в здании гимназии вызов должен быть только в виброрежиме или очень тихий;

пользоваться телефоном во время уроков запрещено. Считать на нем, например, как на калькуляторе, можно, но только с разрешения учителя;

на переменах ученики могут звонить только родителям или другим родным для «оперативной связи» и «только в случаях обоснованной и неотложной необходимости»;

учителям по-за уроками тоже не советуют пользоваться телефоном в присутствии учащихся;

в гимназии и рядом с ней стоит разговаривать по телефону тихо и коротко, чтобы не мешать другим;

снимать на телефоны фото и видео можно только с разрешения педагогов и того, кто попадает в кадар;

нельзя пропагандировать через мобильник жестокость, насилие, порнографию, песни и стихи с бранью;

запрещено намеренно наносить вред имиджу гимназии;

нельзя заряжать в гимназии мобильный телефон от электросети.

Что будет, если кто-то нарушит правила?





На нарушителя составят докладную записку. Ученику будет грозить предупреждение, запись в дневнике, сообщение или вызов родителей в школу, учителям — замечание, выговор. Если гимназист сильно нарушит правила, учитель или руководство гимназии могут забрать у него телефон и отдать только родителям. Во внутренних правилах есть ссылка на статью 126 Кодекса об образовании.





Директор: «Мешают на уроках»





Директор Гродненской гимназии № 1 имени академика Карского Борис Себровский сказал, что правила пользования мобильными телефонами принял попечительский совет гимназии, в который входят родители учеников. Инициатива принадлежит самому учреждению, рекомендаций «сверху» не было.





Причина запрета пользования мобильниками — «мешают на уроках, отвлекают детей».





Как пояснил Борис Себровский, в классах на столе учителя стоят специальные коробки с номерами. Перед началом урока школьник кладет туда свой телефон, а после урока может забрать. Учителю тоже нельзя разговаривать по телефону во время урока. Свой гаджет он может положить в ту же коробку или просто на стол.





Телефоны собирают в ящики перед уроком и отдают на переменах





На вопрос, что будет с теми, кто не захочет сдавать свои телефоны, директор гимназии заверил, что у них такого не бывает. По словам директора, родители гимназистов знают о нововведение.









Минобразования: «Решение принимает администрация школы»





Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая сказала Свободе, что решение, можно ли пользоваться мобильными телефонами в школе, принимает администрация школы.





«Во всех странах Евросоюза давно это сделали. И никто не возмущается. Разрешается пользоваться телефоном в том случае, если он необходим для учебного процесса», — сказала Людмила Высоцкая.