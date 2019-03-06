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В Гродно у школьников на уроках начали забирать телефоны: Так решили сами родители учеников
Новые правила начали действовать в Гродненской гимназии имени Карского. У детей перед уроком забирают телефоны, а позволяют пользоваться ими только на переменах. Как стало известно
Правила пользования мобильными телефонами появились на сайте гимназии. Они касаются как учеников, так и учителей и других сотрудников учебного заведения.
Что будет, если кто-то нарушит правила?
На нарушителя составят докладную записку. Ученику будет грозить предупреждение, запись в дневнике, сообщение или вызов родителей в школу, учителям — замечание, выговор. Если гимназист сильно нарушит правила, учитель или руководство гимназии могут забрать у него телефон и отдать только родителям. Во внутренних правилах есть ссылка на статью 126 Кодекса об образовании.
Директор: «Мешают на уроках»
Директор Гродненской гимназии № 1 имени академика Карского Борис Себровский сказал, что правила пользования мобильными телефонами принял попечительский совет гимназии, в который входят родители учеников. Инициатива принадлежит самому учреждению, рекомендаций «сверху» не было.
Причина запрета пользования мобильниками — «мешают на уроках, отвлекают детей».
Как пояснил Борис Себровский, в классах на столе учителя стоят специальные коробки с номерами. Перед началом урока школьник кладет туда свой телефон, а после урока может забрать. Учителю тоже нельзя разговаривать по телефону во время урока. Свой гаджет он может положить в ту же коробку или просто на стол.
Телефоны собирают в ящики перед уроком и отдают на переменах
На вопрос, что будет с теми, кто не захочет сдавать свои телефоны, директор гимназии заверил, что у них такого не бывает. По словам директора, родители гимназистов знают о нововведение.
Минобразования: «Решение принимает администрация школы»
Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая сказала Свободе, что решение, можно ли пользоваться мобильными телефонами в школе, принимает администрация школы.
«Во всех странах Евросоюза давно это сделали. И никто не возмущается. Разрешается пользоваться телефоном в том случае, если он необходим для учебного процесса», — сказала Людмила Высоцкая.
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Новые правила начали действовать в Гродненской гимназии имени Карского. У детей перед уроком забирают телефоны, а позволяют пользоваться ими только на переменах....
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