ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно у школьников на уроках начали забирать телефоны: Так решили сами родители учеников

07.03.2019 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Новые правила начали действовать в Гродненской гимназии имени Карского. У детей перед уроком забирают телефоны, а позволяют пользоваться ими только на переменах. Как стало известно Свободе, нововведение начало работать с начала марта.



Правила пользования мобильными телефонами появились на сайте гимназии. Они касаются как учеников, так и учителей и других сотрудников учебного заведения.

  • в здании гимназии вызов должен быть только в виброрежиме или очень тихий;
  • пользоваться телефоном во время уроков запрещено. Считать на нем, например, как на калькуляторе, можно, но только с разрешения учителя;
  • на переменах ученики могут звонить только родителям или другим родным для «оперативной связи» и «только в случаях обоснованной и неотложной необходимости»;
  • учителям по-за уроками тоже не советуют пользоваться телефоном в присутствии учащихся;
  • в гимназии и рядом с ней стоит разговаривать по телефону тихо и коротко, чтобы не мешать другим;
  • снимать на телефоны фото и видео можно только с разрешения педагогов и того, кто попадает в кадар;
  • нельзя пропагандировать через мобильник жестокость, насилие, порнографию, песни и стихи с бранью;
  • запрещено намеренно наносить вред имиджу гимназии;
  • нельзя заряжать в гимназии мобильный телефон от электросети.
Что будет, если кто-то нарушит правила?

На нарушителя составят докладную записку. Ученику будет грозить предупреждение, запись в дневнике, сообщение или вызов родителей в школу, учителям — замечание, выговор. Если гимназист сильно нарушит правила, учитель или руководство гимназии могут забрать у него телефон и отдать только родителям. Во внутренних правилах есть ссылка на статью 126 Кодекса об образовании.

Директор: «Мешают на уроках»

Директор Гродненской гимназии № 1 имени академика Карского Борис Себровский сказал, что правила пользования мобильными телефонами принял попечительский совет гимназии, в который входят родители учеников. Инициатива принадлежит самому учреждению, рекомендаций «сверху» не было.

Причина запрета пользования мобильниками — «мешают на уроках, отвлекают детей».

Как пояснил Борис Себровский, в классах на столе учителя стоят специальные коробки с номерами. Перед началом урока школьник кладет туда свой телефон, а после урока может забрать. Учителю тоже нельзя разговаривать по телефону во время урока. Свой гаджет он может положить в ту же коробку или просто на стол.

Телефоны собирают в ящики перед уроком и отдают на переменах

На вопрос, что будет с теми, кто не захочет сдавать свои телефоны, директор гимназии заверил, что у них такого не бывает. По словам директора, родители гимназистов знают о нововведение.


Минобразования: «Решение принимает администрация школы»

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая сказала Свободе, что решение, можно ли пользоваться мобильными телефонами в школе, принимает администрация школы.

«Во всех странах Евросоюза давно это сделали. И никто не возмущается. Разрешается пользоваться телефоном в том случае, если он необходим для учебного процесса», — сказала Людмила Высоцкая.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые правила начали действовать в Гродненской гимназии имени Карского. У детей перед уроком забирают телефоны, а позволяют пользоваться ими только на переменах....
 
Новости дня
Новости разные
 
Как размер груди влияет на тренировки у женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика