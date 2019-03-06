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74% белорусского молока пропало по дороге в Кыргызстан, Армению и Казахстан

07.03.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Россельхознадзор пожаловался в Евразийскую экономическую комиссию на проблему так называемого ложного транзита.



В январе-ноябре 2018 года белорусские производители отправили через российскую территорию в Казахстан, Армению и Кыргызстан 101 тысячу тонн сухой молочной продукции. Однако эти страны подтвердили получение лишь 25,8 тысячи тонн. Получается, что 74% продукции просто исчезло. Российские чиновники не исключают, что её продали в РФ, передает "Еврорадио".

В Россельхознадзоре убеждены, что проблема ложного транзита существует из-за отсутствия на территории ЕАЭС общей системы отслеживания подконтрольных ветеринарному надзору товаров. Белорусская сторона согласилась с тем, что её надо решить, а вот Евразийская экономическая комиссия не принимает мер по созданию механизма подтверждения доставки транзитных товаров, отмечает пресс-служба российского ведомства.

 
 
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Россельхознадзор пожаловался в Евразийскую экономическую комиссию на проблему так называемого ложного транзита.
 
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