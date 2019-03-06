|
Эйсмонт рассказала, за что Лукашенко мог бы ей "открутить голову"
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт — в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
Она выйдет в эфир в четверг, 7 марта, в 21:10. Из анонса программы следует, что немало внимания в ней было уделено недавнему "Большому разговору". Ведущего Марата Маркова интересовало, по какому принципу на это мероприятие отбирались журналисты, эксперты, вопросы и темы, передает
"Если бы я отбирала вопросы и темы, мне президент просто голову бы открутил", — сказала Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт стала пресс-секретарем руководителя государства осенью 2014 года. До того времени она работала на БТ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт — в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)