







"Еврорадио" . Она выйдет в эфир в четверг, 7 марта, в 21:10. Из анонса программы следует, что немало внимания в ней было уделено недавнему "Большому разговору". Ведущего Марата Маркова интересовало, по какому принципу на это мероприятие отбирались журналисты, эксперты, вопросы и темы, передает





"Если бы я отбирала вопросы и темы, мне президент просто голову бы открутил", — сказала Эйсмонт.





Наталья Эйсмонт стала пресс-секретарем руководителя государства осенью 2014 года. До того времени она работала на БТ.