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Эйсмонт рассказала, за что Лукашенко мог бы ей "открутить голову"

07.03.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт — в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.



Она выйдет в эфир в четверг, 7 марта, в 21:10. Из анонса программы следует, что немало внимания в ней было уделено недавнему "Большому разговору". Ведущего Марата Маркова интересовало, по какому принципу на это мероприятие отбирались журналисты, эксперты, вопросы и темы, передает "Еврорадио".

"Если бы я отбирала вопросы и темы, мне президент просто голову бы открутил", — сказала Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт стала пресс-секретарем руководителя государства осенью 2014 года. До того времени она работала на БТ.

 
 
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт — в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
 
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