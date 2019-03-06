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Сегодня станет известен представитель Беларуси на "Евровидении-2019"

07.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Сегодня станет известен представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019". Финал национального отборочного тура конкурса начнется в 22.00, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.
Сегодня станет известен представитель Беларуси на "Евровидении-2019"
Скриншот из видео Белтелерадиокомпании

По результатам жеребьевки конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке: Michael Soul, ЗЕНА, Ева Коган, Эммануэль Имагбе, Sebastian Roos, Алена Горбачева, "PROвокация", "Аура", NAPOLI, КейСи. 

"Все финалисты уже опробовали сцену во время индивидуальных репетиций. Вчера прошел генеральный прогон в костюмах, сегодня днем состоится генеральный прогон в режиме прямого эфира. Финал начнется в 22.00 и будет транслироваться из студии "600 метров" в прямом эфире на пяти платформах медиахолдинга. В частности, его можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" и в режиме online на сайте медиахолдинга tvr.by. Прямую трансляцию шоу также будет вести радиостанция "Радиус FM" на волне 103,7 FM и на сайте radiusfm.by", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Ведущими шоу станут Ольга Рыжикова и Тео. "В этом году на финале национального отбора, как и на самом международном конкурсе, будет специально оборудованная Green Room, где ведущая будет общаться с финалистами", - отметила руководитель пресс-службы.

Она напомнила, что в этом году победитель национального отбора на "Евровидение-2019" определится по результатам голосования профессионального жюри. Голосование будет проходить публично, свои оценки судьи обнародуют после выступления каждого из 10 финалистов. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем национального отборочного тура и становится официальным представителем Беларуси для участия в международном конкурсе. По традиции победитель получит специальную награду - стилизованное "евровизионное" сердце, изготовленное стеклозаводом "Неман".

Конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая. Официальный представитель нашей страны выступит в первой части первого полуфинала. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Организацию и проведение национального отборочного тура к международному конкурсу "Евровидение" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-

БЕЛТА

 
 
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Сегодня станет известен представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019". Финал национального отборочного тура конкурса начнется в 22.00, сообщила...
 
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