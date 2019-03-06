﻿ Предотвратить несчастный случай на производстве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предотвратить несчастный случай на производстве

07.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Накануне Нового 2019 года в одной из организаций Ошмянского района Гродненской области при разгрузке погрузчиком на участке повышенного железнодорожного пути полувагонов с солью произошел несчастный случай с находящимся в полувагоне дорожным рабочим, приведший к тяжелой производственной травме.

Предотвратить несчастный случай на производстве
Причинами несчастного случая явились:

1) неудовлетворительная организация производства погрузочно-разгрузочных работ, выразившаяся в не обеспечении безопасных способов выгрузки соли из полувагона – в одновременном производстве работниками разгрузки полувагона вручную и подъемно-транспортным оборудованием и отсутствии приспособлений для безопасного входа, выхода из полувагона работников и прохода в нем;

2) отсутствие технологической документации, определяющей порядок разгрузки полувагонов с солью и требования безопасности, использования технологического оборудования, приспособлений, инструмента, что позволило работникам производить одновременную разгрузку полувагона вручную и подъемно-транспортным оборудованием.

За названные нарушения законодательства об охране к административной ответственности в виде штрафов привлечены производитель работ, являющийся лицом, ответственным за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ, и главный инженер организации.

В целях профилактики и недопущения травматизма работающих при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте предлагаем уполномоченным должностным лицам организаций проанализировать состояние охраны труда и принять необходимые меры по недопущению подобных нарушений.

Светлана ШАТОХИНА, начальник Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Нового 2019 года в одной из организаций Ошмянского района Гродненской области при разгрузке погрузчиком на участке повышенного железнодорожного пути...
 
Новости дня
Новости разные
 
Герасимов не пробился в основную сетку одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика