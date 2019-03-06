Предотвратить несчастный случай на производстве

Накануне Нового 2019 года в одной из организаций Ошмянского района Гродненской области при разгрузке погрузчиком на участке повышенного железнодорожного пути полувагонов с солью произошел несчастный случай с находящимся в полувагоне дорожным рабочим, приведший к тяжелой производственной травме.



Причинами несчастного случая явились:

1) неудовлетворительная организация производства погрузочно-разгрузочных работ, выразившаяся в не обеспечении безопасных способов выгрузки соли из полувагона – в одновременном производстве работниками разгрузки полувагона вручную и подъемно-транспортным оборудованием и отсутствии приспособлений для безопасного входа, выхода из полувагона работников и прохода в нем;

2) отсутствие технологической документации, определяющей порядок разгрузки полувагонов с солью и требования безопасности, использования технологического оборудования, приспособлений, инструмента, что позволило работникам производить одновременную разгрузку полувагона вручную и подъемно-транспортным оборудованием.

За названные нарушения законодательства об охране к административной ответственности в виде штрафов привлечены производитель работ, являющийся лицом, ответственным за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ, и главный инженер организации.

В целях профилактики и недопущения травматизма работающих при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте предлагаем уполномоченным должностным лицам организаций проанализировать состояние охраны труда и принять необходимые меры по недопущению подобных нарушений.

Светлана ШАТОХИНА, начальник Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.