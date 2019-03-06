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Netflix снимет сериал по роману маркеса «Сто лет одиночества»
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Netflix приобрел права на роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Информацией об этом он поделился в своем официальном аккаунте в Twitter.
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Netflix приобрел права на роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Информацией об этом он поделился в своем официальном аккаунте в Twitter. Netflix has acquired the...
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