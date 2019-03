Netflix снимет сериал по роману маркеса «Сто лет одиночества»

Netflix приобрел права на роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Информацией об этом он поделился в своем официальном аккаунте в Twitter.



Netflix has acquired the rights to Gabriel García Márquez’s masterpiece “One Hundred Years of Solitude” and will adapt it into a series. This marks the first and only time in more than 50 years that his family has allowed the project to be adapted for the screen. pic.twitter.com/HUX1miRAJs