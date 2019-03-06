Netflix снимет сериал по роману маркеса «Сто лет одиночества»

Netflix приобрел права на роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Информацией об этом он поделился в своем официальном аккаунте в Twitter.



Netflix has acquired the rights to Gabriel García Márquez’s masterpiece “One Hundred Years of Solitude” and will adapt it into a series. This marks the first and only time in more than 50 years that his family has allowed the project to be adapted for the screen. pic.twitter.com/HUX1miRAJs — See What's Next (@seewhatsnext) 6 марта 2019 г.



Netflix производит собственные фильмы с 2013 года. По данным за прошлый год, число подписчиков сервиса составило более 117 миллионов по всему миру. Теперь компания возьмется за экранизацию книги Маркеса и сделает из нее даже не полнометражный фильм, а сериал. В качестве оригинального языка был выбран испанский, но, возможно, его озвучат и на русском.



Роман впервые опубликовали в 1967 году – около 52 лет назад. Сам Маркес получил за него Нобелевскую премию по литературе. Но, как ни странно, до этого его произведение ни разу не становилось основой кинокартины. Поэтому Netflix гордо заявляет: его работа над романом – первая и единственная в своем роде.



Со слов представителей компании, исполнительными продюсерами проекта станут сыновья Маркеса. Остальная информация – в том числе о сроках и датах – пока не сообщается.