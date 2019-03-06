﻿ Минчанин получил доступ к профилю «ВКонтакте» знакомого. Ему грозит до двух лет лишения свободы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин получил доступ к профилю «ВКонтакте» знакомого. Ему грозит до двух лет лишения свободы

07.03.2019 09:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Заводское РУВД Минска поступило сообщение о несанкционированном доступе к профилю «ВКонтакте», принадлежащему жителю столицы. Оперативники установили, что доступ к профилю получил знакомый потерпевшего, который воспользовался логином и паролем, сохраненными на ноутбуке их общей знакомой. Об этом говорится на сайте ГУВД Мингорисполкома.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Stroganova / pixabay.com

Подозреваемым признан 25-летний житель Заводского района столицы, работающий «на производственном предприятии». Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Максимальное наказание по части 2 статьи 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» УК РБ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», уточняется на сайте ГУВД Мингорисполкома. Там же сообщается, что вычислить подозреваемого удалось благодаря «сведениям авторизации IP-адресов к данному профилю».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемым признан 25-летний житель Заводского района столицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пройдут «прямые телефонные линии» и прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика