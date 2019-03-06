Минчанин получил доступ к профилю «ВКонтакте» знакомого. Ему грозит до двух лет лишения свободы

В Заводское РУВД Минска поступило сообщение о несанкционированном доступе к профилю «ВКонтакте», принадлежащему жителю столицы. Оперативники установили, что доступ к профилю получил знакомый потерпевшего, который воспользовался логином и паролем, сохраненными на ноутбуке их общей знакомой. Об этом говорится на сайте ГУВД Мингорисполкома.



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Подозреваемым признан 25-летний житель Заводского района столицы, работающий «на производственном предприятии». Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Максимальное наказание по части 2 статьи 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» УК РБ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», уточняется на сайте ГУВД Мингорисполкома. Там же сообщается, что вычислить подозреваемого удалось благодаря «сведениям авторизации IP-адресов к данному профилю».