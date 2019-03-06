«Ушла часть меня». Как живут вдовы Караченцова, Кобзона и других артистов

Михаил Круг, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Владимир Турчинский — этих известных людей больше нет с нами, но остались их жены. Кто из вдов решил продолжить дело своего супруга, а кто сумел найти новую любовь и начать все с чистого листа, рассказывает АиФ.ru.

Ирина Круг

История Ирины Круг очень похожа на сказку про Золушку, вот только финал ее оказался не таким счастливым. Будучи обычной официанткой в одном из ресторанов Челябинска, девушка познакомилась с известным тогда исполнителем Михаилом Кругом. Уже в конце вечера певец готов был забрать Ирину с собой в столицу не в качестве любовницы, а в качестве костюмера, да еще и с достойной зарплатой. Однако, чтобы принять такое заманчивое предложение, Ирине понадобилось несколько месяцев. А чтобы между ними завязался настоящий роман — и того больше. Пара поженилась в 2001 году, в 2002 на свет появился их общий сын Александр. Однако мальчик даже не запомнил своего отца, поскольку в этом же году в ночь с 30 июня на 1 июля неизвестные убили Михаила в его собственном доме.

После смерти Круга автор-исполнитель Владимир Бочаров предложил Ирине записать несколько песен в память о нем. Она согласилась, и в 2004 году вместе с другом покойного супруга Леонидом Телешовым выпустила дебютный альбом «Первая осень разлуки». В 2006 артистка презентовала вторую пластинку на стихи и музыку Михаила Круга: «Тебе, моя последняя любовь». В этом же году вдова артиста вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, а через шесть лет снова стала мамой: у супругов родился сын Андрей.

Нелли Кобзон

Они называли друг друга «куколкой» и «пупсиком», даже когда обоим было далеко за тридцать. Нелли и Иосиф Кобзон прожили вместе 48 лет, и если бы не смерть артиста, то наверняка бы отпраздновали золотую свадьбу. Иосиф Давыдович начал бороться с раком еще в начале нулевых, но не прекращал ни концертную деятельность, ни работу в Госдуме, хотя проходил курс химиотерапии. В августе 2018 года он умер, не дожив до своего 81-го дня рождения чуть меньше двух недель.

На какое-то время после смерти легендарного супруга Нелли Кобзон ушла в тень, но потом постепенно стала возвращаться к нормальной жизни: «Моя мечта на сегодняшний день — успокоиться и приобрести душевное равновесие. Я не хочу жаловаться… Но, прожив с человеком 48 лет, могу сказать, что, когда его не стало, ушла больше чем половина меня», — рассказывала вдова журналистам канала НТВ.

В настоящее время Нелли Кобзон решила создать благотворительный фонд имени своего мужа, также она планирует написать книгу о супруге. А в марте этого года в музее Василия Тропинина открылась выставка «Женский вкус», в которой представлены предметы из личной коллекции Нинели Михайловны: фарфоровая посуда, вазы, тарелки, различные раритетные дамские аксессуары. Вдова уверена, что ее супруг был бы доволен тем, что она несет прекрасное в массы. «Иосиф Давыдович был бы доволен, во-первых, потому что я занимаюсь любимым делом. А во-вторых, тем, что люди будут видеть всю эту красоту, как я, глядя на них в одиночестве», — заявила она «Известиям».



Иосиф и Нелли Кобзон. 2018 г. Фото: www.globallookpress.com

Ирина Турчинская

Внезапная смерть Владимира Турчинского стала для всех полной неожиданностью. За несколько часов до инфаркта спортсмен давал интервью одному из федеральных каналов, потом отправился домой, где и почувствовал серьезное недомогание. К сожалению, приезда скорой помощи он так и не дождался. 16 декабря 2009 года Турчинского не стало. Супруга Владимира Ирина тяжело переживала его смерть, в этой сложной ситуации спасением для нее стали дочь Ксения, которой к тому времени было всего 10 лет, и работа. Имея за плечами огромный спортивный опыт, Турчинская продолжила развиваться в этом направлении. Она создала собственную методику похудения, запустила работу Центра по снижению веса «Вершина». Также долгое время мы могли видеть ее в проекте «Взвешенные люди», где она выступала одним из тренеров. А в этом году у Ирины выходит третья книга о том, как создать тело своей мечты. Дочери Турчинских уже 18, по сообщениям СМИ, Ксения пробовала себя в качестве модели и даже работала в Китае, а сейчас учится на продюсерском факультете Школы-студии МХАТ.

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Людмила Поргина

Еще при жизни Николая Караченцова его супруге Людмиле Поргиной пришлось услышать в свой адрес много неприятных вещей. Ее обвиняли в том, что она заставила актера обвенчаться с ней после страшной аварии, в которую он попал в 2005 году, осуждали за то, что она выходила в свет с тяжелобольным супругом. Но она делала вид, что не замечает сплетен за спиной, и продолжала ухаживать за мужем, вывозила его за границу, посещала с ним театр, в общем, делала все, чтобы он жил самой обычной жизнью. Так продолжалось долгих 14 лет. Когда Караченцова не стало в октябре 2018 года, Людмила Андреевна держалась стойко, без слез и причитаний, а на поминках, провожая мужа в последний путь, кричала, поднимая бокал с шампанским: «Гип-гип-ура». Такое поведение привело многих в замешательство. Однако сама Поргина не видела в нем ничего криминального, ведь супруг сам просил ее перед смертью не впадать в уныние и продолжать радоваться каждому дню. Когда очередное СМИ называет ее «веселой вдовой», она даже не обижается. «Я действительно веселая баба, потому что у меня был гениальный муж, потрясающий актер и человек. Мы прожили с ним веселую жизнь», — заявила она в интервью телеканалу «Мир 24».