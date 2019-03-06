В Верхнедвинске начинает работу новая поликлиника

С 11 марта 2019 года в новых помещениях реконструированного здания гостиницы по адресу ул. Советская, д. 65 начинает свою работу поликлиническое отделение Верхнедвинской центральной районной больницы.

Своих первых пациентов ожидает детская консультация на 50 посещений в смену, оборудованная отдельным входом; физиотерапевтические кабинеты, массажный кабинет. Возобновит работу дневной стационар и процедурный кабинет, созданы условия снятия ЭКГ и сдачи анализов.

Пациентов городских терапевтических участков будут обслуживать врачи общей практики с помощниками по амбулаторно-поликлиническому приему.

Место работы и режим «узких» специалистов: хирургов, офтальмолога, оториноларинголога, невролога, дерматовенеролога, онколога, специалистов женской консультации и других не изменится. Также на базе центральной районной поликлиники (д.Янино, ул. Партизанская, д. 9) будут проводиться профилактические осмотры (трудоустройство, водительская комиссия и др.), терапевтический прием сельского населения.

Телефоны для справок: 5-21-03, 5-21-61.