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В Верхнедвинске начинает работу новая поликлиника

07.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинске начинает работу новая поликлиника

С 11 марта 2019 года в новых помещениях реконструированного здания гостиницы по адресу ул. Советская, д. 65 начинает свою работу поликлиническое отделение Верхнедвинской центральной районной больницы.

Своих первых пациентов ожидает детская консультация на 50 посещений в смену, оборудованная отдельным входом; физиотерапевтические кабинеты, массажный кабинет. Возобновит работу дневной стационар и процедурный кабинет, созданы условия снятия ЭКГ и сдачи анализов.

Пациентов городских терапевтических участков будут обслуживать врачи общей практики с помощниками по амбулаторно-поликлиническому приему.

 Место работы и режим «узких» специалистов: хирургов, офтальмолога, оториноларинголога, невролога, дерматовенеролога, онколога, специалистов женской консультации и других не изменится. Также на базе центральной районной поликлиники (д.Янино, ул. Партизанская, д. 9)  будут    проводиться профилактические осмотры (трудоустройство,  водительская комиссия и др.),  терапевтический  прием сельского населения.

Телефоны для справок: 5-21-03, 5-21-61.

 
 
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> С 11 марта 2019 года в новых помещениях реконструированного здания гостиницы по адресу ул. Советская, д. 65 начинает свою работу поликлиническое отделение...
 
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