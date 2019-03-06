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В Освее с культурно-пропагандистской акцией побывали полоцкие пограничники
07.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Военный оркестр Полоцкого пограничного отряда выступил с концертной программой перед населением агрогородка Бигосово в рамках проведения информационно-пропагандистской акции.
Перед выступлением творческого коллектива заместитель начальника Полоцкого пограничного отряда по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник Анатолий Михальчик рассказал о деятельности полоцких пограничников на современном этапе, познакомил с результатами оперативно-служебной деятельности пограничного отряда по Верхнедвинскому району за 2018 год, пояснил порядок оказания содействия органам пограничной службы по охране Государственной границы Республики Беларусь.
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> Военный оркестр Полоцкого пограничного отряда выступил с концертной программой перед населением агрогородка Бигосово в рамках проведения...
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