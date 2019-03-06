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В Освее с культурно-пропагандистской акцией побывали полоцкие пограничники

07.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Военный оркестр Полоцкого пограничного отряда выступил с концертной программой перед населением агрогородка Бигосово в рамках проведения информационно-пропагандистской акции.

В Освее с культурно-пропагандистской акцией побывали полоцкие пограничники

Перед выступлением творческого коллектива заместитель начальника Полоцкого пограничного отряда по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник Анатолий Михальчик рассказал о деятельности полоцких пограничников на современном этапе, познакомил с результатами оперативно-служебной деятельности пограничного отряда по Верхнедвинскому району за 2018 год, пояснил порядок оказания содействия органам пограничной службы по охране Государственной границы Республики Беларусь.
В ходе выступления был продемонстрирован видеофильм о жизни и быте пограничников «День на границе».
Офицерами управления охраны государственной границы и юридического отделения были разъяснены основные изменения в законодательстве о государственной границе. Представитель отдела дознания и административного процесса подробно рассказал о мерах ответственности за нарушение режима государственной границы и пограничного режима, а также случаях, когда документы, удостоверяющие личность, являются недействительными.
Выступление военнослужащих Полоцкого пограничного отряда вызвало большой интерес у жителей агрогородка Бигосово.
Концертная программа оркестра была составлена из разнообразного репертуара музыкального коллектива. Зрителям были представлены номера, состоящие из лучших хитов отечественных и зарубежных исполнителей.
По информации
Полоцкого пограничного отряда.

 
 
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