«Прямые телефонные линии»

9 марта с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Геннадием Иосифовичем БОРИСЮКОМ по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и др.).

9 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую линию» первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Александр Владимирович МАРКОВ.

13 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 6-40-25 состоится «прямая линия» с начальником отдела принудительного исполнения Ганцевичского района Андреем Альбертовичем ТАРАСЕВИЧЕМ по вопросам меры принудительного исполнения по исполнительным документам.

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