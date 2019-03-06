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Около 700 специалистов будут организовывать трансляции во время II Европейских игр

07.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Около 700 специалистов будут организовывать трансляции во время II Европейских игр. Об этом рассказал сегодня на брифинге на минском стадионе «Динамо» исполнительный директор компании ISB, домашнего вещателя предстоящего спортивного форума, Маноло Ромеро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 

Руководитель компании подчеркнул, что уже в третий раз посещает центральную арену Европейских игр, но на этот раз прибыл в Минск с большой командой. «В ближайшее время нам необходимо обсудить много вопросов, в том числе с организаторами церемоний открытия и закрытия — компанией «Арт Сити 5″. Как таковых сложностей в трансляциях мы не предвидим. Стадион для телетрансляций хорошо подходит. Необходимо лишь найти самые удачные ракурсы. Конечно, особого внимания заслуживают церемонии открытия и закрытия. Наша задача — показать телезрителям отличную картинку того, что будет происходить на стадионе. Во время игр мы планируем штатную численность в количестве около 700 человек. Около 150 человек будут из Беларуси. Мы устроим тренинги, которые помогут персоналу улучшить свои профессиональные навыки. За последнее время проведено около 300 собеседований, и мы довольны теми, кто будет работать вместе с нами. Кроме того, опыт работы на подобных мероприятиях станет отличным плюсом для белорусских специалистов, которые продолжат работу в медиабизнесе», — отметил Маноло Ромеро.

Около 700 специалистов будут организовывать трансляции во время II Европейских игр

Директор ISB рассказал, какое количество специальной техники будет задействовано для организации трансляций из Минска. «На данный момент речь идет о 30-40 большегрузных автомобилях с оборудованием, которое поможет нам добиться максимально качественной картинки. Обсудили также сооружение вещательного центра, который станет нашей базой на время игр. Планируем начать установку оборудования в середине мая и закончить в середине июня. Это даст нам время для подготовки персонала непосредственно перед стартами. Сроки сжатые, поэтому не хотим терять ни минуты времени. Сейчас тестируем сеть, которая будет соединять арены с этим центром. Отмечу, что она работает очень хорошо, и мы впечатлены темпами работы. Также составлен отчет о подготовке к трансляции соревнований по велосипедному спорту на шоссе. Планируем подняться в воздух на вертолете и опробовать различные ракурсы показа гонки», — сказал он.

Маноло Ромеро отметил и активную продажу телевизионных прав на показ II Европейских игр. «На данный момент права приобрели телекомпании для трансляции соревнований на территории более 150 государств. Трансляции из Минска будут даже в Новой Зеландии и странах Латинской Америки. Уже сейчас можно сделать вывод, что телеаудитория II Европейских игр будет невероятно широкой», — подчеркнул директор.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Около 700 специалистов будут организовывать трансляции во время II Европейских игр

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Теги: Минск
 
 
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Около 700 специалистов будут организовывать трансляции во время II Европейских игр. Об этом рассказал сегодня на брифинге на минском стадионе «Динамо»...
 
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