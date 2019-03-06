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Кто хочет стать миллионером? Или как мошенники предлагают заработать (+видео)

07.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Кто хочет стать миллионером? Или как мошенники предлагают заработать (+видео)

В Гродненской области сейчас только и разговоров – как мог взрослый мужчина попасться на удочку мошенников и отдать им столько денег. Почти 33 тысячи долларов – купил бы двухкомнатную квартиру в Гродно, а остался ни с чем и в долгах.
 
Житель Волковыска несколько лет считал себя успешным онлайн-брокером, играл на ставках с нефтью, металлами, драгоценностями. Сейчас же ходит на допросы к следователям и ищет, кто же так ловко манипулировал им самим с далёких Маршалловых островов.
 
Здесь случилось всё как в сказке про Буратино – почти 33 тысячи долларов житель Волковыска передал неизвестному в надежде заработать миллионы на торговле нефтью, алмазами и золотом. Принцип компании «Трейд 12» был простой – больше вложишь, больше получишь. Мужчина взял кредит, продал машину. Не волновался, сумма заработка на его онлайн счёте росла. За два года набежало на 2-хкомнатную квартиру. Но когда решил забрать выручку, брокеры перестали выходить на связь. 
 
Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области: 
 
– Следователи установили, что согласно размещенной в Интернете информации, компания которой житель Волковыска перечислил свои денежные средства, зарегистрирована в Англии, а работает по законодательству Маршалловых островов. при этом ряд Интернет ресурсов содержит сведения, что деятельность компании является очередным мошенническим проектом. 
 
Назойливые предложения заработать на сделках не раз приходили и Евгению. На днях получил очередное письмо – в соцсети знакомый неожиданно попросил выручить деньгами. Срочно перечислить 50 рублей. Уверял – очень нужно, всё вернёт, дай только данные своей карты. Парень не поверил. Страница оказалась взломана, от имени знакомого, писал мошенник. 
 
Кто хочет стать миллионером? Или как мошенники предлагают заработать (+видео)
 
Евгений Хозей, житель г. Гродно: 
– Мы даже по-дружески не переписывались, а тут вдруг ни с того ни с сего он начал писать и просить денег у меня. Я не думал, что я его самый близкий человек, к которому он может обратиться за финансовой помощью. Наверное, через буквально минуту я понял, что это всё неправда. И вот, что главное – нужны доказательства. Просто так люди настолько близкие не пишут о таких проблемах в соцсетях, они либо звонят, либо просят встречи личной. 
 
Собственные вертолёты, виллы, фирмы в промо-роликах – на деле оказываются взятыми на прокат, а герои актёрами. Эксперты поясняют, мошенники хорошие психологи, легко играют на чувствах людей – как же отказать другу или упустить возможность заработать. Письма о наследстве, звонки из банков, просьбы друзей занять денег, псевдо-женихи. Схем обмана сотни, а мошеннических сайтов тысячи. Не важен пол, возраст, род занятий человека. Заявления в милицию растут как на дрожжах – с начала года уже больше 200 только в Гродненской области. 
 
Кто хочет стать миллионером? Или как мошенники предлагают заработать (+видео)
 
Сергей Черняк, начальник отдела «К» УВД Гродненского облисполкома: 
– Как показывает практика, установить, и, что самое главное, доказать виновность определённого лица, находящегося за границей, особенно в дальнем зарубежье довольно проблематично и вдвойне проблематично вернуть деньги. Ну если честно, даже фактически нереально. 
 
А отдают порой и по 70 тысяч долларов и больше. Уголовные дела заведены по всей стране. Такие расследования длятся месяцами, возвращают деньги единицы. И то только если лжеброкер россиянин или украинец. Организаторов той самой компании «Трейд 12» под новый год задержали в Киеве. Но фирма работает и сегодня. И всегда главный козырь мошенников в суде – деньги люди отдавали добровольно и знали, что идут на риск.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области сейчас только и разговоров – как мог взрослый мужчина попасться на удочку мошенников и отдать им столько денег. Почти 33 тысячи долларов –...
 
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