Должники не смогут выехать за границу через территорию России





Об этом сообщается на сайте МВД Республики Беларусь.

Накануне Беларусь и Россия заключили ряд межправительственных соглашений, позволяющих исключить возможность беспрепятственного выезда в третьи страны всех лиц, чье право на выезд временно ограничено.

– Соответствующие технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны, – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. – В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия.

По его словам, в ближайшее время эта лазейка будет устранена. Как прокомментировал представитель ведомства, до сих пор прозрачность российско-белорусской границы позволяла отдельным гражданам нашей страны, чье право на выезд было временно ограничено, беспрепятственно выезжать в третьи страны через территорию соседнего государства.

Алексей Бегун обратил внимание граждан: чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, заранее можно обратиться в любой орган внутренних дел (подразделение по гражданству и миграции) Республики Беларусь и получить актуальную информацию о наличии в банке данных сведений как о себе, так и о гражданах, законным представителем которых является.

Кроме того, возможность проверить информацию об ограничениях на выезд из страны реализована в новой версии сайта органов внутренних дел Республики Беларусь. Для этого необходимо пройти процедуру соответствующей регистрации в личном кабинете. Сейчас ресурс функционирует в тестовом режиме (www.testmvd.gov.by).

СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Пограничники из Лиды и Гродно в числе победителей республиканского конкурса