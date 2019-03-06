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Должники не смогут выехать за границу через территорию России

07.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Об этом сообщается на сайте МВД Республики Беларусь.
 
Накануне Беларусь и Россия заключили ряд межправительственных соглашений, позволяющих исключить возможность беспрепятственного выезда в третьи страны всех лиц, чье право на выезд временно ограничено.
 
– Соответствующие технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны, – рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. – В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия.
 
Как прокомментировал представитель ведомства, до сих пор прозрачность российско-белорусской границы позволяла отдельным гражданам нашей страны, чье право на выезд было временно ограничено, беспрепятственно выезжать в третьи страны через территорию соседнего государства. По его словам, в ближайшее время эта лазейка будет устранена.
 
Алексей Бегун обратил внимание граждан: чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, заранее  можно обратиться в любой орган внутренних дел (подразделение по гражданству и миграции) Республики Беларусь и получить актуальную информацию о наличии в банке данных сведений как о себе, так и о гражданах, законным представителем которых является.
 
Кроме того, возможность проверить информацию об ограничениях на выезд из страны реализована в новой версии сайта органов внутренних дел Республики Беларусь. Для этого необходимо пройти процедуру соответствующей регистрации в личном кабинете. Сейчас ресурс функционирует в тестовом режиме (www.testmvd.gov.by).
 
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Теги: Гродно
 
 
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Об этом сообщается на сайте МВД Республики Беларусь.   Накануне Беларусь и Россия заключили ряд межправительственных соглашений, позволяющих исключить...
 
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