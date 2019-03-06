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Пройдут «прямые телефонные линии» и прием граждан

07.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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9 марта, с 9.00 до 12.00, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ проведет «прямую телефонную линию» по тел. 8-017-500-41-60.

 

В среду, 13 марта, с 15.00 до 16.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ  проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Несвижском сельском исполнительном комитете (г. Несвиж, ул. Шимко, 105).

 

 

В субботу, 9 марта, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная  линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Михаилом Викентьевичем АФАНАСИКОМ.

 


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9 марта, с 9.00 до 12.00, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ проведет «прямую телефонную линию» по
 
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