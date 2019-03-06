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Юные кировчане — призеры областного этапа республиканского смотра-конкурса детского творчества

07.03.2019 — Разное | Кировец  
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Юные кировчане — призеры областного этапа республиканского смотра-конкурса детского творчества

С целью развития детского художественного творчества, выявления и поддержки талантливых учащихся, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения был проведен областной этап Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!». Он был посвящен Году малой родины и проходил под девизом «Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь!».

Всего в смотре-конкурсе приняло участие более 17500 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет из 188 учреждений образования области.
Ребята продемонстрировали жюри свои таланты в хореографии и вокале, театральном мастерстве, фольклоре, изобразительном и декоративно-прикладном творчестве, театрах моды.
Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска завоевал следующие награды: два диплома I степени в номинации «театры моды» — образцовая студия юного модельера «Жемчужина» (педагоги Т.А.Рудак, Э.И.Передня), диплом II степени в номинации «хореографическое творчество» — объединение по интересам «Импульс» (педагог А.И.Коврижкина), три диплома II степени в номинации «декоративно-прикладное творчество» (направление «вытинанка») — объединение по интересам «Умелые ручки» (педагог О.С.Гущина).
Диплом I степени в номинации «изобразительное искусство» завоевала Елизавета Волкова из СШ №1 (педагог Т.В.Ярошевич). Дипломом II степени в номинации «театральное творчество» отмечен Валентин Бородич из Мышковичской СШ (педагог Л.Н.Маркевич). Дипломом II степени в номинации «декоративно-прикладное творчество» (направление «кукла») награждена Марина Волович из Любоничского УПК ДС-СШ (педагог Ж.М.Кунгер).
Наталья Стельмах, методист ЦДОДиМ.

 
 
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