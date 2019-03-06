С 11 марта на Быховщине стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!»

С 11 марта на территории нашего района стартует республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» посвященная Всемирному Дню гражданской обороны.

В рамках акции на первом этапе с 11 по 20 марта под прицел спасателей попадут учреждения образования и места с массовым пребыванием людей, родители и их дети узнают о причинах пожаров, действиях по сигналу «Внимание всем!», а также о безопасности в период весенних каникул.

В ходе второго завершающего этапа с 21 по 31 марта профилактическая работа будет проведена с жителями сельских населенных пунктов.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко