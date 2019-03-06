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Стали известны город и вид покрытия, на котором пройдет матч Австралия - Беларусь в Кубке федерации

07.03.2019 10:29 — Разное | Tut.by  
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Стало известно место проведения полуфинального матча Кубка федерации между теннисистками Австралии и Беларуси. Он состоится 20−21 апреля в Брисбене на корте арены Пэта Рафтера (Pat Rafter Arena), сообщает tennis.com.au.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Команды сыграют на хардовом покрытии, на котором белорусские теннисистки чувствуют себя весьма комфортно. Так, Виктория Азаренко дважды выигрывала турнир WTA в Брисбене (2009, 2016), а Александра Саснович в 2018 году добралась до финала, став первой в истории этих соревнований, кто добрался так далеко, пробившись в основную сетку из квалификации.

Сборные Австралии и Беларуси прежде не встречались в Кубке федерации.

Австралийки пробились в полуфинал, обыграв в феврале сборную США (3:2), команда Беларуси одолела в гостях теннисисток Германии (4:0).

Кубок федерации возвращается в Брисбен впервые с 2016 года.

— Мы рады сыграть еще один матч Кубка Федераций дома и с нетерпением ждем возвращения в Брисбен. Вся команда во главе с Эшли [Барти] усердно поработала для победы над США, и я могу честно сказать, что тот успех был одним из самых ярких моментов моей карьеры. У каждого есть мотивация, чтобы развить этот успех. Игра за свою страну — это всегда что-то особенное, а домашний полуфинал против такого качественного соперника — это и честь, и привилегия. В Беларуси есть группа невероятно сильных игроков, и мы ожидаем, что противостояния будут жесткими. Но мы также знаем, что у нас будет потрясающая поддержка со стороны фанатов, и с нетерпением ждем заполненной арены в Брисбене, — сказала капитан сбрной Австралии Алисия Молик.

Однодневные и двухдневные пакеты билетов поступят в продажу в понедельник, 11 марта, на сайте www.ticketek.com.au/fedcup. Цены для взрослых — от 30 австралийских долларов, стоимость льготных билетов — 25 долларов, для детей — 5 долларов. Семейные абонементы (на двоих взрослых и двоих детей) обойдутся в цену от 65 долларов.

В рейтинге Кубка Федерации Австралия занимает 9-е место, Беларусь — 3-е.

Австралия 7 раз становилась победителем Кубка Федерации (1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974).

До полуфинала Кубка федерации Австралия в прошлый раз добиралась в 2014 году, где уступила Германии (3:1). В финале Австралия не играла с 1993 года.

Лучшим достижением Беларуси в турнире является выход в финал в 2017 году, где команда под руководством Эдуарда Дуброва в своем дебютном сезоне в Мировой группе уступила сборной США.

В другом полуфинале Мировой группы Кубка Федерации в апреле сыграют Франция — Румыния.

 
 
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Стало известно место проведения полуфинального матча Кубка федерации между теннисистками Австралии и Беларуси. Он состоится 20−21 апреля в Брисбене на корте арены...
 
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