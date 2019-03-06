



В четверг, 7 марта, состоится финал национального отбора на конкурс "Евровидение-2019".

По результатам предварительных отборочных туров, в финал конкурса в Беларуси вышил 10 испонителей. Это Michael Soul, ЗЕНА, Ева Коган, Эммануэль Имагбе, Sebastian Roos, Алена Горбачева, PROвокация, Аура, NAPOLI и КейСи.

Финал национального отбора начнется в 22.00 и будет транслироваться из студии "600 метров" в прямом эфире сразу по нескольким радио и телеканалам. Его можно будет посмотреть на "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также online на сайт tvr.by.

Прямую трансляцию можно будет послушать на волнах радиостанции "Радиус FM" и на сайте radiusfm.by.

Представитель Беларуси будет выбран по результатам голосования профессионального жюри. При этом все будет происходить публично, так как судьи будут называть свои оценки после каждого выступления.