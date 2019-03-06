Что жители Беларуси подарят на 8 Марта

Нижнее белье, книги, товары для дома, билеты в театры и на концерты — аналитики Яндекс.Кассы выяснили, что жители Беларуси чаще всего покупают через интернет перед 8 Марта и сколько на это тратят. Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу за 1–5 марта этого и прошлого годов. С помощью сервиса платежи принимают более 90 тыс. онлайн-площадок по всему миру.

Средний чек жителей Беларуси за онлайн-покупки перед праздником в целом составил 124 бел. руб. Годом ранее он был больше — 137 бел. руб.

Перед 8 марта наибольшим спросом у белорусских покупателей пользуются одежда, сумки, платки, кошельки и нижнее бельё. Средний чек за такие товары — 22 бел. руб. На втором месте по популярности неожиданно оказались книги. В предпраздничные дни прошлого года спрос на них был гораздо ниже — они находились в середине топа-10 подарков. В среднем за раз пользователи тратят на книги 13 бел. руб. Замыкают тройку лидеров товары для дома и дачи: посуда, текстиль, постельное белье, вазы, картины и другие предметы интерьера. В этой категории средний чек составил 94 бел. руб.

Топ-10 самых популярных подарков к 8 Марта 2019 года выглядит так:

Одежда, сумки, платки, кошельки, нижнее белье Книги Товары для дома и дачи Билеты в кино, театры и на концерты Сувениры, авторские поделки Косметика, парфюмерия Цветы Товары для спорта и туризма Ювелирные украшения, бижутерия Смартфоны, гаджеты, бытовая техника

Похоже, многие жители Беларуси подарят женщинам не вещи, а приятные впечатления — в предпраздничные дни заметно выросло число покупок билетов в кино, театры и на концерты. В среднем за раз пользователи платят за них 49 бел. руб. Далее идут сувениры и авторские поделки со средним чеком — 65 бел. руб., косметика и парфюмерия — 154 бел.руб.

Вероятно, в этом году пользователи решили не стоять в очередях и заранее заказать букеты к 8 Марта с отложенной доставкой. В среднем за раз они тратят на цветы 56 бел. руб.

Перед 8 Марта белорусские покупатели активно заказывают товары для спорта и туризма, на которые расходуют в среднем за раз 202 бел. руб. Пользуются популярностью ювелирные украшения и бижутерия, а также смартфоны, гаджеты и бытовая техника. Впрочем, спрос на товары в обеих категориях не такой высокий, каким был в предпраздничные дни 2018 года. В этом году средний чек за украшения и бижутерию составил перед праздником 359 бел. руб., а за смартфоны и бытовую технику — 228 бел. руб.