|
Под следствием за получение взяток находятся два инспектора ГАИ Минска
Уголовные дела за получение взятки заведены в отношении двух инспекторов ГАИ Минска, сообщили AUTO.TUT.BY в Центральном аппарате Следственного комитета Беларуси.
Всего месяц назад суд Партизанского района столицы
А через некоторое время источники сообщили AUTO.TUT.BY, что под следствием за получение взяток находятся еще несколько молодых инспекторов ГАИ.
— Знаю, что в отношении двух инспекторов точно завели уголовные дела. До этого они года по три в ГАИ отработали, — рассказал источник. Всего же, по его информации, уголовные дела могли быть возбуждены в отношении пяти инспекторов ГАИ.
Эту информацию AUTO.TUT.BY частично подтвердили в пресс службе Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.
— Сотрудникам ГАИ ГУВД Мингорисполкома инкриминируется преступление по ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса РБ. Проводится расследование, — сообщила официальный представить СК Юлия Гончарова.
AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудникам ГАИ ГУВД Мингорисполкома инкриминируется преступление по ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса РБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)