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Киев призвал Google "исправить" принадлежность Крыма на картах сервиса

07.03.2019 10:35 — Разное | Интерфакс  
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Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по поводу исправления "некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации" на некоторых картах сервиса "Google Maps".

"В официальном письме посол отметил четкую позицию о недопустимости вовлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну", - сообщается на странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

В.Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с "некорректным изображением Крыма" на "Google Maps", абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН: "В частности, в Крымской декларации госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым".

"Представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн. Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также официальной позиции Соединенных Штатов", - подытожили в украинском посольстве.

5 марта Google сообщила, что исправила ошибку в изображении Крыма на своих картах, вызвавшую недовольство депутатов Госдумы.

"Мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт видела неверную информацию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В пресс-службе Google уточнили, что ошибка возникала у пользователей операционной системы iOS, то есть на устройствах американской компании Apple. "Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - подчеркнули в компании.

24 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в палату представителя компании Google для донесения позиции России о недопустимости обозначения Крыма в качестве территории Украины. По его мнению, указание Крыма на картах как украинской территории стало примером нарушения компанией Google российского законодательства.

 
 
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Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по поводу исправления "некорректного изображения украинского Крыма как части Российской...
 
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