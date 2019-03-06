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В Беларуси расход топлива на выпуск электроэнергии в 2018 году вырос на 1,4% из-за отказа от импорта из России

07.03.2019 10:33 — Разное | Интерфакс  
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Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии в энергосистеме Беларуси в 2018 году составил 235,3 гут/кВтч, что на 3,2 гут/кВтч, или на 1,4% больше, чем в 2017 году, сообщается в материалах Минэнерго Беларуси.

"Рост величины удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии обусловлен работой энергосистемы в условиях отсутствия импорта электроэнергии и увеличения электропотребления в республике", - отмечают в Минэнерго.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что отсутствие импорта и значительная величина экспорта электроэнергии позволили оптимизировать коэффициент неравномерности суточного графика нагрузок белоруской энергосистемы и обеспечить более благоприятные режимы работы генерирующего оборудования.

По данным Минэнерго, выработка электроэнергии электрическими станциями ГПО "Белэнерго" в 2018 году составила 34,83 млрд кВтч, что на 13,8% выше уровня прошлого года. Блок-станции потребителей выработали в 2018 году 3,96 млрд кВтч (рост на 5,9%). Потребление электроэнергии в прошлом году выросло на 2,3% до 37,8 млрд кВтч.

В 2018 году "Белэнерго"  импортировало из России 0,05 млрд кВтч электроэнергии (1,8% к уровню 2017 года). Экспорт электроэнергии составил 1,04 млрд кВтч, увеличившись в 7 раз. Основной объем экспорта электроэнергии из Беларуси приходится на Литву.

Технологический расход энергии на ее транспорт в электросетях снизился на 0,5 процентного пункта и составил 8,35%.

Доведенный правительством показатель по энергосбережению перевыполнен в 2018 году на 24%, потребление энергоресурсов уменьшилось на 217,2 тыс. тут при задании "минус" 175 тыс. тут.

В стоимостном выражении экспорт услуг "Белэнерго" в 2018 году вырос на 41,9% до $130,1 млн (при задании $121,6 млн), экспорт товаров уменьшился на 4,8% до $2,47 млн (при задании $2,4 млн). Рентабельность продаж по системе "Белэнерго" составила 10,5% при задании 8,1%.

 
 
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Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии в энергосистеме Беларуси в 2018 году составил 235,3 гут/кВтч, что на 3,2 гут/кВтч, или на 1,4% больше, чем в 2017 году,...
 
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