Уровень подростковой преступности в Могилеве в 2018 году снизился на 37% по сравнению с 2017 годом, сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского горисполкома Елена Троцкая.

По ее словам, не зарегистрировано убийств, разбоев, вымогательств, изнасилований. Меньше стало преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

"Но, несмотря на это, реальное положение дел свидетельствует о наличии проблемных вопросов", - отметила Е.Троцкая. "Остается высоким количество учащихся учреждений общего среднего образования, совершивших преступления, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Актуальна и проблема совершения преступлений подростками с использованием сети Интернет", - сказала она.

Для решения этих вопросов, продолжила Е.Троцкая, разработан ряд мер. Сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу с так называемыми трудными подростками. В профилактической работе участвуют и другие субъекты. Для предупреждения преступлений через всемирную паутину запланирована акция "Безопасный Интернет".

Одним из действенных механизмов предупреждения правонарушений и преступлений является привлечение к ответственности взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Проводится большая работа по занятости подростков и иные мероприятия.