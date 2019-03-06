V ежегодная технологическая конференция InTech-2019 "Инновации в технологиях" пройдет 20 марта в столичном Minsk Marriott Hotel.

В этом году конференция посвящена обсуждению ключевых IT-трендов ближайших лет, новейших IT-технологий, наиболее перспективных для развития бизнеса Беларуси.



Почему стоит посетить InTech-2019?

Вы услышите реальные кейсы и советы от представителей мировых IT-компаний.

Получите рабочие инструменты и стратегии для своего бизнеса.

Разберетесь в новых IT-трендах и перспективах их применения.

Познакомитесь с известными экспертами, основателями крупных IT-компаний.

Зарядитесь новыми идеями для вашего бизнеса.

Представители мировых IT-компаний – VMware, Veeam, Лаборатория Касперского, ESET, Fudo Security, Check Point и др. – расскажут об основных стратегически-важных для развития бизнеса инновационных технологиях на ближайшие годы.

В форуме примут участие более 15 спикеров, прозвучит более 20 докладов.

В первой части конференции – Talk Session "What's next fot IT" – состоится обсуждение перспектив цифровой трансформации бизнеса.

Во второй части будут идти три параллельных тематических сессии:

DIGITAL TRANSFORMATION (Big Data/Мобильные сервисы/IoT/Artificial intelligence)

CLOUD (Machine learning/Облачные платформы/Инфраструктурные Решения/Облачные приложения)

SECURITY (Комплексная защита сети/Защита от направленных атак/Защита инфраструктуры)

Дата и время: 20 марта, 09.30-15.30.

Место проведения: Minsk Marriott Hotel, пр. Победителей, 20.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.

Подробная программа и ссылка на регистрацию - по ссылке .