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Конференция InTech-2019 "Инновации в технологиях" пройдет 20 марта в Минске
V ежегодная технологическая конференция InTech-2019 "Инновации в технологиях" пройдет 20 марта в столичном Minsk Marriott Hotel.
В этом году конференция посвящена обсуждению ключевых IT-трендов ближайших лет, новейших IT-технологий, наиболее перспективных для развития бизнеса Беларуси.
Вы услышите реальные кейсы и советы от представителей мировых IT-компаний.
Получите рабочие инструменты и стратегии для своего бизнеса.
Разберетесь в новых IT-трендах и перспективах их применения.
Познакомитесь с известными экспертами, основателями крупных IT-компаний.
Зарядитесь новыми идеями для вашего бизнеса.
Представители мировых IT-компаний – VMware, Veeam, Лаборатория Касперского, ESET, Fudo Security, Check Point и др. – расскажут об основных стратегически-важных для развития бизнеса инновационных технологиях на ближайшие годы.
В форуме примут участие более 15 спикеров, прозвучит более 20 докладов.
В первой части конференции – Talk Session "What's next fot IT" – состоится обсуждение перспектив цифровой трансформации бизнеса.
Во второй части будут идти три параллельных тематических сессии:
DIGITAL TRANSFORMATION (Big Data/Мобильные сервисы/IoT/Artificial intelligence)
CLOUD (Machine learning/Облачные платформы/Инфраструктурные Решения/Облачные приложения)
SECURITY (Комплексная защита сети/Защита от направленных атак/Защита инфраструктуры)
Дата и время: 20 марта, 09.30-15.30.
Место проведения: Minsk Marriott Hotel, пр. Победителей, 20.
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.
Подробная программа и ссылка на регистрацию -
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V ежегодная технологическая конференция InTech-2019 "Инновации в технологиях" пройдет 20 марта в столичном Minsk Marriott Hotel. В этом году конференция посвящена обсуждению...
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