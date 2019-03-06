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На пожаре в Быховском районе погибли два человека
Новости Беларуси. 7 марта в полвторого ночи случился пожар в частном жилом доме в деревне Никоновичи Быховского района.
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Пламенем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.
Выясняется причина загорания.
Зимой 2019 года в Минске горела квартира по проспекту Любимова.
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Новости Беларуси. 7 марта в полвторого ночи случился пожар в частном жилом доме в деревне Никоновичи Быховского района. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в...
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