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На пожаре в Быховском районе погибли два человека

07.03.2019 11:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 марта в полвторого ночи случился пожар в частном жилом доме в деревне Никоновичи Быховского района.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в горевшем здании находились 63-летний хозяин дома и 47-летняя гостья. Мужчина и женщина погибли.  

На пожаре в Быховском районе погибли два человека
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Пламенем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.  

На пожаре в Быховском районе погибли два человека
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Выясняется причина загорания.  

На пожаре в Быховском районе погибли два человека
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Зимой 2019 года в Минске горела квартира по проспекту Любимова. 

Один человек погиб – подробности здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 марта в полвторого ночи случился пожар в частном жилом доме в деревне Никоновичи Быховского района.   По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в...
 
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