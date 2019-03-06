На пожаре в Быховском районе погибли два человека

Новости Беларуси. 7 марта в полвторого ночи случился пожар в частном жилом доме в деревне Никоновичи Быховского района.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в горевшем здании находились 63-летний хозяин дома и 47-летняя гостья. Мужчина и женщина погибли.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Пламенем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Выясняется причина загорания.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

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