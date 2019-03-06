ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21-летняя американка стала самым молодым миллиардером. Кто обогнал Цукерберга?

07.03.2019 10:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. 21-летняя Кайли Дженнер была признана самым молодым миллиардером в истории. Ранее это звание было за основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.  

Как сообщает Forbes, такой доход американке принесла основанная ею Kylie Cosmetics. Выручка компании в прошлом году составила около 360 миллионов долларов.  

Учитывая скорость развития Kylie Cosmetics, Forbes оценил стоимость компании в 900 миллионов долларов. В совокупности с имеющимися у Дженнер личными средствами общий капитал Кайли пересёк черту в миллиард долларов.  

21-летняя американка стала самым молодым миллиардером. Кто обогнал Цукерберга?
Фото: instagram.com/kyliejenner  

Таким образом Forbes назвал американку самым молодым миллиардером, который самостоятельно заработал свои деньги. Цукербергу удалось заработать миллиард только в 23 года.  

Стоит отметить, что у Марка не было богатых и известных родственников, которые могли бы значительно поспособствовать развитию его бизнеса. Об этом подумали многие пользователи соцсетей, поэтому журнал Forbes пояснил своё мнение.  

У издания есть своя система оценивания «самодельности» людей, попавших в список Forbes. Наследник богатства, который вообще не прикладывал никаких усилий для улучшения своего материального положения, оценивается в 1 балл.  

Опра Уинфри, которая выросла в небогатой семье и испытала значительные трудности при создании собственного капитала, оценивается в 10 баллов.  

Кайли Дженнер, которая воспользовалась известностью и богатством семьи, получила 7 баллов.  

Напоследок несколько интересных фактов. Первая коллекция Kylie Cosmetics была продана за 30 секунд. Продажи велись онлайн. Штат компании Кайли составляет всего 12 человек. По состоянию на август 2018 года, рекламный пост в Instagram Дженнер стоил миллион долларов.  

Ещё в 2018 году Forbes предсказывал, что Кайли заработает миллиард до своих 23 лет.  

Кстати, в том году Дженнер попала в топ самых высокооплачиваемых знаменитостей – здесь подробнее.  
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. 21-летняя Кайли Дженнер была признана самым молодым миллиардером в истории. Ранее это звание было за основателем социальной сети Facebook Марком...
 
Новости дня
Новости разные
 
Киев призвал Google "исправить" принадлежность Крыма на картах сервиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика