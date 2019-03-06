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Сильный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики рассказали о погоде на 8 марта

07.03.2019 10:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси до конца рабочей недели. 7 и 8 марта в стране прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики рассказали о погоде на 8 марта

Спасатели рекомендуют проявлять повышенную осторожность – есть риск потенциальных угроз: падения веток, разрыва линий электропередач и обрушений кровли зданий. Однако всем ветрам назло в Беларуси значительно потеплеет. В некоторых районах страны температура воздуха поднимется до +15ºС.

Сильный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики рассказали о погоде на 8 марта
 
 
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси до конца рабочей недели. 7 и 8 марта в стране прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с,...
 
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