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Финал национального отбора на «Евровидение-2019» пройдёт вечером 7 марта

07.03.2019 09:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Кто от Беларуси отправится на взрослое Евровидение в Израиль, мы узнаем вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал национального отбора на «Евровидение-2019» пройдёт вечером 7 марта

Победителя выберут публичным голосованием члены профессионального жюри в рамках специального гала-концерта. Конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в середине мая в Тель-Авиве. За победу в шоу сразятся представители 42 стран мира.
 
 
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Новости Беларуси. Кто от Беларуси отправится на взрослое Евровидение в Израиль, мы узнаем вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победителя...
 
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