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В Беларуси появится сеть книжных магазинов с кофе и товарами первой необходимости
Новости Беларуси. За книгой и кофе. В Беларуси появится современная сеть книжных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За основу возьмут опыт европейских городов, на улицах которых уже установлены сотни небольших и уютных павильонов. Зайдя в такой, покупатель может взять товары первой необходимости, сделать перерыв за чашкой кофе и ознакомиться с новинками литературы. О необходимости следовать тенденциям заявили в Министерстве информации. Наша делегация только вернулась из Латвии, где впервые принимала участие в международной книжной ярмарке.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Стенды с белорусскими изданиями ежегодно появляются примерно на 10 международных книжных ярмарках. Участие в них позволяет презентовать страну, искать новых партнеров для экономического сотрудничества и свежие идеи для воплощения в жизнь.
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Новости Беларуси. За книгой и кофе. В Беларуси появится современная сеть книжных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За основу возьмут опыт...
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