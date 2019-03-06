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Иоанна Казана-Вишневецкий: «В Беларуси очень хорошая поддержка для молодых мам»
Новости Беларуси. Современные женщины все чаще заявляют о себе как о ярких политиках, в бизнес среде и медиа-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси стремительно растет их число среди тех, кто получил субсидии на открытие своего дела. 6 марта в Минске женщины, ставшие успешными и известными в обществе, поделились своими секретами счастливой жизни.
Мирват Абу Шакер, член международного клуба жен послов и иностранных представителей в Беларуси:
Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси:
К слову, в Беларуси проживает 5 миллионов 100 тысяч женщин. Большинство из них горожанки, и лишь каждая пятая живет в деревне.
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Новости Беларуси. Современные женщины все чаще заявляют о себе как о ярких политиках, в бизнес среде и медиа-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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