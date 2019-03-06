Книги на ночь. Что почитать вместе с детьми и внуками

Чтение книги вместе с ребенком - это не только душевное времяпрепровождение, но и возможность научить его чему-то хорошему на примере книжных героев, сравнить взрослую точку зрения с детской и узнать друг друга лучше. «АиФ» подобрал несколько книг современных авторов для детей разных возрастов.

«Дом цікаўных казак», Надея Ясминска (0+)

«Дом цікаўных казак» - это сборник небольших историй от белорусской сказочницы Надеи Ясминска, сдобренных необычными работами художницы Алены Сацута. Хоть книга и предназначена для самых маленьких, разглядывать ее будет интересно даже взрослому: иллюстрации выполнены в авторской технике бумажного коллажа, для которого понадобилось вручную вырезать и склеить 1600 деталей!

Дом, о жителях которого рассказывает книга, построен на пересечении волшебных дорог. Когда сказки спешат по своим делам, они ненароком заглядывают в окошки к главным героям - детям. И с теми происходят чудеса: то веснушки сами с лица убегут, то в окне покажется летающий господин с зонтиком, то в гости наведаются звездная девочка в обнимку с драконом. В героях книги ребенок обязательно узнает себя и своих друзей, а, так как действие разворачивается в городских декорациях, сегодняшние дети не будут чувствовать себя чужаками в сказочном мире книги. Наоборот, это научит их замечать чудеса в реальной жизни.

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«Вафельное сердце», Мария Парр (6+)

«Вафельное сердце» - дебютная книга норвежки Марии Парр, вышедшая в 2005 году и нашедшая читателей по всему миру. Это произведение любят за легкость, искренность и трогательность, а писательницу часто сравнивают с Астрид Линдгрен. В книге с юмором рассказывается о жизни девятилетнего Трилле и его подруги Лены. Дети живут в маленькой бухте Щепки-Матильды, и каждый день для них - новое приключение. Герои попадают в забавные ситуации, познают окружающий мир, рассуждают о взрослых, учатся ценить дружбу и близких людей. А еще Трилле и Лена обожают свежеиспеченные вафли «бабы-тети», старшей сестры дедушки Трилле. В конце книги есть даже нехитрый рецепт этого лакомства.

«35 кило надежды», Анна Гавальда (10+)

Главный герой этой книги - тринадцатилетний мальчишка Грегуар, простой и близкий, как друг из соседнего подъезда. Взрослые говорят о нем так: «Голова как решето, золотые руки и большущее сердце». На то есть причины: Грегуар не любит школу, и родители каждый раз ругают его за плохие отметки. Но мальчик уже знает, кем хочет стать. Он часто проводит время вместе с дедушкой и что-то мастерит. Грегуару предстоит понять, что для осуществления своих желаний нужно приложить много усилий. И порой детские проблемы требуют взрослых решений. Хоть книга и небольшая, она успевает затронуть такие темы, как выбор жизненного пути, любовь, преданность и семья.

«Привет, давай поговорим», Шерон Дрейпер (12+)

«Привет, давай поговорим» - это лучшая книга для того, чтобы научить ребенка состраданию и пониманию. Повествование ведется от лица одиннадцатилетней девочки Мелоди. Она очень сообразительная, у нее хорошая память, а слова и звуки имеют для нее вкус и цвет. Мелоди любит зеленый цвет и джинсы с блестками, слушает кантри и аудиокниги. Но есть один нюанс: у девочки ДЦП, и она не может говорить и двигаться. Учителя думают, что Мелоди необучаема, и каждый урок повторяют с ней алфавит, в то время как девочка гораздо умнее своих сверстников. Но вскоре наступает день, когда у Мелоди появляется возможность общаться с окружающим миром. Изменится ли ее жизнь?

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Как детям, так и взрослым важно понимать: люди с ограниченными возможностями есть среди нас, и им нужны поддержка и помощь. Сама писательница знает об этом не понаслышке: прототипом Мелоди стала ее дочь.

«Время всегдахорошее», Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак (14+)

«А вот в наше время все было по-другому», - если вы когда-либо говорили эту фразу своим детям, то эта книга будет для вас очень кстати. Главные герои - мальчик Витя из 1980 года и девочка Оля из нашего времени. По мистическому стечению обстоятельств они меняются местами, и теперь советскому пионеру Вите нужно осваивать новые технологии и учиться общаться с одноклассниками, которые вечно сидят в телефонах, а современной Оле - обходиться без привычных технологических благ и высказывать мысли вслух, а не в чате.

Книга писалась в 2007 году, поэтому 2018 год описан с налетом фантастики, но многие изменения в нашей реальности писатели угадали. Например, в книге компьютер и телефон слились в один прибор, который называется «коммуникатор» или «комик». А массовое помешательство на гаджетах значительно уменьшило количество ребятни во дворе. Но это не значит, что раньше было лучше: все же время делают хорошим не события, а люди, которые в нем живут.

Ксения СОСНИНА